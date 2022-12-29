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Существует перспектива появления прямого авиасообщения с Владивостоком

Уже в следующем году между Минском и Владивостоком может появиться прямое авиасообщение. Это очередной пример реальной всесторонней интеграции.

Каждый год нас сближает, каждый год нас сближают торгово-экономические, культурные, гуманитарные связи. Поэтому все больше и больше приморцев хотят попасть в Республику Беларусь. Недавно вернулись дети из поездки в Республику Беларусь. Они передают восторженные отзывы. Я думаю, что это направление может даже включать чартерные рейсы, которые мы будем развивать, чтобы наши дети знали Беларусь, чтобы чаще ездили, чтобы эта преемственность поколений жила. У молодежи очень важно и патриотическое воспитание, потому что именно Беларусь испытала на себе все ужасы нацизма, фашизма. Это еще и уроки мужества. Это и защитники Бреста, партизан, тех, кто воевал, и тех, кто освобождал в последующем Беларусь.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края

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