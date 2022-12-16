Суверенитет и независимость незыблемы, а Беларусь никогда не будет врагом России, заявил Лукашенко

Суверенитет и независимость Беларуси незыблемы. При этом Беларусь никогда не будет врагом России. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества, сообщаетБелТА.

Александр Лукашенко отметил, что по прошествии периода времени после попытки мятежа в Беларуси можно подтвердить правильность выбранного курса на сближение с Россией и своевременность соответствующих мероприятий, включая утверждение пакета интеграционных документов в рамках Союзного государства. "Эти программы ни в коем случае не затрагивают независимость, суверенитет ни Беларуси, ни России", - сказал Президент.

Глава государства откровенно высказался насчет разговоров о суверенитете и независимости Беларуси ввиду углубления сотрудничества с Россией. "Я вижу, сейчас нагнетается ситуация. Особенно после этих масштабных переговоров (предстоящие 19 декабря переговоры президентов Беларуси и России в Минске. - прим. БелТА) все будут говорить, что все: уже в Беларуси нет власти, здесь уже россияне пешком ходят и управляют страной. Еще раз хочу подчеркнуть эту особенность: никто, кроме нас, Беларусью не управляет. Это наши функции по Конституции, и моя в том числе. Мы реализовываем эти функции", - заявил белорусский лидер.

"Многие у нас тут начинают шептаться, когда не получается договориться, что Россия ставит неприемлемые для нас условия, связанные с нашей независимостью и суверенитетом. Абсолютно откровенно говорю: при всех сложностях, если Российская Федерация - руководство - хочет строить отношения с суверенным независимым государством Беларусь, если Россия воспринимает нас как суверенное и независимое государство (но очень близкое, очень надежное, где все русское - от языка до российских традиций - свято чтится), мы готовы выстраивать отношения. Но мы должны всегда исходить из того, что мы - государство суверенное и независимое", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что белорусское государство в свое время было готово и дальше жить и работать в рамках Советского Союза, но, тем не менее, обретенные суверенитет и независимость незыблемы: "Мы готовы были в одном государстве жить, служить, работать. Имя его Советский Союз. Все было на моих глазах. Но не мы его разрушили. И откуда пошли тенденции к разрушению этого государства, и о причинах этого разрушения мы много знаем. Поэтому нам, пусть неожиданно, достались эти суверенитет и независимость. Мы свято это должны хранить. Потому что этого хочет белорусский народ".

Вместе с тем Президент подчеркнул важность сохранения дружественных и союзнических отношений с Россией. "Но мы никогда не будем врагами России. И никогда косо в сторону России смотреть не будем. Это самое близкое нам государство, самые близкие нам народы. Думаю, пока мы с вами у власти, мы такой тенденции будем придерживаться. Если бы было иначе, было бы, как в Украине. Все это понимают, но не все могут об этом говорить. Те, кто сбежал, им надо зарабатывать деньги на жизнь. Деньги кто-то дал, сказал, как сказать, - они говорят. Поэтому суверенитет и независимость незыблемы. И всякие разговоры у нас или там (за рубежом. - прим. БелТА) иначе - это значит предательство интересов белорусского народа", - заявил глава государства.