Свежие данные об итогах голосования в прямом включении из информационного центра во Дворце Республики

Выборы в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва состоялись. Ночью Центризбирком подвел предварительные итоги народного голосования. Конечно, комиссии понадобится еще несколько дней, чтобы сформировать окончательную картину из цифр, однако серьезно она уже не поменяется. Впрочем, как и вчера, самые свежие данные стекаются в информационный центр во Дворце Республики, где работают и мои коллеги.



На связи со студией наш политический обозреватель Алексей Волков (прямое включение).

Вчера день выдался насыщенный цифрами и событиями. А сейчас я могу сказать, что, действительно, основная часть выборов в парламент - 2019 уже история. Так что смело можем говорить, что белорусы проснулись с новым парламентом седьмого созыва. Он уже 6 декабря соберется на первую сессию, как и Совет Республики.







Центризбирком рапортует о высокой явке - почти 78 % избирателей

Причем по стране - срез без больших провалов и статистических перегибов, так что выборы состоялись во всех ста десяти избирательных округах. Мы, конечно, перечислять всех обладателей законодательного мандата не будем, но этой ночью Центризбирком опубликовал весь список новоизбранных депутатов. Среди них и медийные лица, к примеру, председатель "Белой Руси" Геннадий Давыдько, Мисс Беларусь Мария Василевич. В новый состав вошли дипломат Андрей Савиных, экс-министр информации Лилия Ананич и Валерий Мицкевич - он занимает пост заместителя главы Администрации Президента. Ранее свою оценку кампании-2019 дала и Лидия Ермошина. Вот что она сказала (видео).







Работа Центризбиркома фактически завершилась только несколько часов назад

Уже в десять утра ожидаем новой информации на пресс-конференции Лидии Ермошиной. К слову, остались довольны выборами и международные наблюдатели. Специалисты оценили высокую политическую культуру и достойную организацию избирательного процесса. А их, напомним, было свыше тысячи - это СНГ, ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ, впрочем, не будем забегать вперед, ведь и наблюдатели сегодня в инфоцентре также пообщаются с прессой.





