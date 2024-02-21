Свое счастье Беларусь и Россия должны создавать сами, заявил Лукашенко

Свое счастье Беларусь и Россия должны создавать сами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Казани во время переговоров с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщает БЕЛТА.

Сразу по прилете глава государства направился в Казанский Кремль. Здесь Александр Лукашенко и Рустам Минниханов провели двустороннюю встречу.

"Может быть, даже и хорошо, что внешние обстоятельства нас толкнули ближе друг к другу. Мы перестали спорить на ровном месте. Мы поняли, что друзей у нас в общем-то немного (а может быть, настоящих и вообще нет) и что нам надо свое счастье создавать самим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что на практике стороны теперь и реализуют эти подходы - получается, но не без труда. "Надо время. Мы это сделаем", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко считает, что Татарстан - самый развитый, высокотехнологичный регион России с серьезным уровнем промышленности. В то же время конкуренция на рынке в силу обстоятельств возрастает - западные компании ушли, а на их место приходят китайские и другие производители. Но, несмотря на это, Татарстан демонстрирует уверенный экономический рост.

"Мы знаем, как дается этот рост. Но мы очень рады. Мы хотим с вами сотрудничать, потому что это высокий уровень развития, - подчеркнул глава государства. - Есть с кем разговаривать, люди понимают, управляемость очень высокая, хозяйский подход - от земли".

Президент убежден, что вместе Беларусь и Татарстан способны достичь многого. "Если мы договоримся, проблем с нашей стороны не будет", - заверил он.