Такой Олимпиады еще не было: запреты, скандалы, слежка за журналистами и другие "фишки" Игр в Токио

Летние Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля. Состояться они должны были еще в 2020 году, однако пандемия внесла свои коррективы. Продолжает вносить и сейчас, что добавляет токийскому форуму еще больше скандалов, противоречий и запретов. Все на нервах - и организаторы, и спортсмены. Как всегда, не обошлось без политики. Что нас ждет в Токио и почему такой Олимпиады не было еще никогда - подробности в очередном выпуске "Понятной политики".

Это первые в истории перенесенные Игры из-за пандемии. Раньше Олимпиаду отменяли только из-за войны. Но у "Токио-2020" и других особенностей немало. Первая, безусловно, политизация. "О спорт, ты мир!" Лозунг, придуманный Пьером Кубертеном, уже давно превратился в "О, спорт, ты политика". Начнем с ситуации вокруг Беларуси. Первые спортсмены уже улетели в Токио - все в порядке, однако нервы им заметно подпортили еврочиновники. Еще в июне Брюссель вдруг озадачился ролью Беларуси на Олимпиаде.

Европейские чиновники выступили с требованием приостановить членство Беларуси в международных спортивных организациях. Более того, инициаторы требовали отобрать право вещания состязаний у белорусского телевидения, несмотря на все подписанные контракты. Последнее требование - заставить выступить спортсменов под нейтральным флагом.

Международный олимпийский комитет на абсурдные инициативы пока не реагирует. А общество сразу вспомнило, что Россию уже на вторые летние Олимпийские игры заставляют лететь в нейтральных цветах. О том, что "спорт вне политики", можно забыть. Это подтверждают и слова Александра Лукашенко.

Запрет на купальники и шапочки для плавания

В нынешней ситуации "Олимпиада запретов" вышла на новый уровень. Так, российским синхронисткам, которые и так выступают без флага и гимна, запретили купальники… Потому что на них был изображен медведь. Девушки опешили - медведи водятся не только в России.

Я считаю, что нужно все воспринимать спокойно. Думаю, и наш Олимпийский комитет, и все спортсмены, и тренеры уже заранее готовы к тому, что могут быть какие-то ситуации, вплоть до абсурда. Нужно относиться к этому спокойно, с чувством собственного достоинства. Ольга Брусникина, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию (Россия)

Комитет и на этом не остановился: помимо российского гимна запретили любую песню, в которой есть слово "Russia". Под санкциями "Катюша", запрет коснулся даже "Калинки-Малинки", мол, она тоже "несет в себе Россию". Исполнять номер под "Калинку-Малинку" запретили все тем же синхронисткам.

Но и это не все. Получить лицензию на Олимпиаду в XXI веке уже недостаточно. Олимпийский комитет России вынужден подготавливать спортсменов к провокациям и скандалам. Только представьте: колоссальное спортивное давление, высокая конкуренция, нагрузки, а еще накладывается и политический прессинг.

В методичке, составленной Олимпийским комитетом России, говорится, как спортсменам реагировать или отвечать на те или иные вопросы. Если тема политическая - "без комментариев". Если вопрос касается движения Black Lives Matter, необходимо отвечать "это личное дело каждого". На самом деле такой подход более чем оправдан, ведь если ответ не устроит, спортсмена могут дисквалифицировать.

Тема толерантности, конечно, будоражит всех в Токио. Настолько, что Международная федерация плавания отказалась от шапочек Soul Cap. (Они были предназначены для темнокожих пловцов сдлинными, густыми и пышными волосами и позволяли им заниматься спортом без дискомфорта.) Разумеется, многие заговорили про дискриминацию и ущемление представителей этнического меньшинства.

Если бы я зашла в местный оздоровительный клуб, тренажерный зал или развлекательный центр, смогла бы я сразу взять одну из таких шапочек? Нет. Могу ли я зайти в обычный розничный магазин и купить ее там? Нет. Если официальные органы плавания говорят о представительстве, им необходимо поговорить с сообществами, чтобы узнать, какие препятствия мешают нам участвовать в соревнованиях.

Покушение на олимпийский огонь

Считается, что Олимпиада - это всегда праздник. Вот и здесь Игры в Токио оказались вне системы. Только представьте: как минимум 60 % жителей японской столицы выступили за отмену либо перенос спортивного форума. Даже эстафета олимпийского огня не обошлась без происшествий. В одном из городов факел пытались потушить из водяного пистолета с криком "Конец Олимпийским играм!".

Пандемия коронавируса пугает японцев. И оргкомитет вынужден с этим считаться, несмотря на очевидную, просто огромную недополученную прибыль. Еще в марте организаторы решили, что соревнования будут проходить без иностранных зрителей, после ограничили вместимость стадионов. В июле стало известно, что в Токио закроют арены и для японских болельщиков. Глава оргкомитета не скрывала разочарования, сообщая об этом публике.

Крайне прискорбно, что Игры будут проводиться в очень ограниченном режиме ввиду распространения новой коронавирусной инфекции. Мне очень жаль обладателей билетов и местных жителей, которые с нетерпением ждали соревнования. Сэйко Хасимото, глава оргкомитета "Токио-2020"

Без зрителей пройдут даже церемонии открытия и закрытия. На трибуны стадиона пустят лишь представителей МОК, иностранных делегаций и других высокопоставленных гостей. Под угрозой и традиционный парад атлетов, от которого могут отказаться.

Но и японским болельщикам даже за пределами стадионов будет не то чтобы весело. Необходимо сдавать платные тесты на коронавирус, действуют они 7 дней, то есть за Игры их понадобится несколько. А уже на трибунах - если вдруг за пределами Токио на объекты попасть будет можно - нельзя будет кричать, хлопать, есть и пить, дабы избежать случаев заражения. Японская столица уже подсчитывает убытки, а зубоскалы-журналисты назвали форум "игры призраков".

Факт Самой Японии Игры обойдутся очень дорого. Организаторы не смогут рассчитывать на сборы от продажи билетов ввиду введенных запретов на участие зрителей. Ожидалось, что сборы от билетов принесут около 815 млн долларов. Хотя японский оргкомитет застрахован от этих потерь на сумму до 800 млн долларов, он уже израсходовал большую часть страховых средств ввиду переноса Игр на год (с учетом компенсаций отелям и стадионам).

Игры в целом обойдутся Японии примерно в 15 млрд долларов. Очередной перенос или отмена сродни катастрофе и очередным огромным политическим, экономическим и репутационным потерям. Проведение форума вызывает то самое недовольство местного населения, на чем уже пытается играть оппозиция. В этом смысле оргкомитету остается лишь посочувствовать.

Приложение для слежки за спортсменами и журналистами

Тему запретов продолжим забавным моментом: организаторы выдадут спортсменам почти 150 тыс. презервативов. Инициатива хорошая, вот только использовать их запретили, потому что в рамках Игр "требуется избегать любого физического контакта". Спортсменам запрещено контактировать и с болельщиками. Если они нарушат правила, включая ежедневный тест на коронавирус и ношение маски, им грозит дисквалификация.

Жесткие правила работы и сплошные запреты предусмотрены и для журналистов - от карантина по прибытии до строго регламентированного передвижения. Снимать в городе и туристических местах запрещено, общаться с жителями Токио в первые 14 дней - тоже. Работать разрешается строго на спортивных объектах или в медиацентре. При этом перед прилетом необходимо составить письменный план по пребыванию в Японии - документ, где нужно прописать по дням примерный ход своих действий.

Столь жесткие антиковидные меры в отношении прессы и медиа, которые сильно ограничивают работу, прокомментировал президент Международной ассоциации спортивной прессы. По его словам, народ Японии не должен видеть в журналистах врага. Ведь они приезжают не разрушать все вокруг, а рассказывать всему миру о стране и о спорте.

Большая опасность заключается в том, что в рамках этой кампании прибывающих в Токио иностранцев ставят в один ряд с разносчиками инфекции, поэтому люди боятся нас, иногда это может привести к трудностям. Важно, что мы начинаем общаться с организаторами в уважительной манере, так как понимаем их мнение, понимаем, насколько это тяжело для них. Но мы должны найти решение, если можно так сказать, человеческое решение, потому что я не могу поверить в такое японское гостеприимство. Это особый случай, но мы не в состоянии войны. В некотором роде мы будто заложники, даже находясь дома. И в некотором смысле жителей Японии просят следить за всеми. Это неприемлемо! Джанни Мерло, президент Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS)

За передвижением и журналистов, и спортсменов будет следить специальное мобильное приложение, без установки которого попросту не впустят в страну. Через GPS оргкомитет сможет в реальном времени отслеживать месторасположение и записывать хронологию перемещений. Правда, японцы обещают, что каждый шаг фиксировать не намерены, а доступ к смартфону смогут запросить лишь в том случае, если кто-то заболеет ковидом, дабы установить, где именно был человек.

Скандальные заявления и "креативные" решения

Столь долгожданную Олимпиаду в Японии сопровождают не только запреты, но и скандальные истории, которые сами же японцы и дарят. Один из них - Ёсиро Мори. 20 лет он был премьер-министром Японии, а после возглавил оргкомитет Игр. И случилась феерия.

3 февраля чиновник принял участие в заседании оргкомитета Игр, во время которого обсуждался вопрос об увеличении числа женщин в оргкомитете до 40 %. Большинство представителей ведомства идею поддержали, кроме самого Мори. Он заявил, что с женщинами сложно работать, они чрезмерно болтливые, да и вообще любят поспорить.

Совещания с участием большого количества женщин будут затягиваться. У женщин есть сильная склонность к соперничеству. Если одна участница поднимет руку, чтобы высказаться, все остальные начинают тоже хотеть что-то сказать. В результате все что-то говорят, им сложно перестать говорить, это раздражает. Ёсиро Мори, экс-руководитель оргкомитета Олимпийских игр в Токио

Общественность отреагировала бурно и в Японии, и за ее пределами. Досталось Мори даже от жены, дочери и внучки. Спустя неделю он подал в отставку.



Но и это не последний скандал. В отставку отправили креативного директора Хироси Сасаки за идею для церемонии открытия. Мужчина предложил использовать комедийную актрису в образе свиньи. Мысль была такая: девушка должна спуститься в костюме под именем Olympig (олимпийская свинья). Таким образом креативщик хотел обыграть на английском слова "Олимпиада" и "свинья". Причем актрису он назвал конкретную. Та - сторонница бодипозитива. Креативному директору указали на выход.

Были еще проблемы с волонтерами - на фоне скандалов почти 400 человек отказались работать на Играх в Токио. В последний момент сняли еще несколько российских спортсменов якобы из-за допинга. В общем, ситуации разные. Но для наших и зарубежных атлетов Олимпиада - цель и мечта всей жизни. Они готовятся к ней каждый день. Мы хотим пожелать удачи сборной Беларуси и сказать, что мы в вас верим и ждем дома с победами, как бы ни хотелось иного отдельным хейтерам и псевдоспортивным ресурсам.