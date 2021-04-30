Телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана о взаимодействии в рамках интеграционных объединений

У Александра Лукашенко сегодня состоялся телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Одной из главных тем стало взаимодействие в рамках интеграционных объединений - СНГ и ЕАЭС. Беларусь в текущем году председательствует в Содружестве Независимых Государств, в следующем полномочия председателя перейдут к Казахстану.

В этой связи главы государств подробно обсудили повестку дня в работе объединения. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев договорились о конкретных шагах по поддержке сотрудничества в формате СНГ.