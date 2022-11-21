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Тема противодействия финансированию терроризма обсуждена с участием Беларуси на международной конференции в Индии
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Индии Андрей Ржеусский и сотрудники посольства приняли участие в третьей международной министерской конференции по противодействию финансированию терроризма "No Money For Terror". Об этом сообщает БелТА, ссылаясь на информациюбелорусскогозагранучрежденияв Индии.
В конференции приняли участие представители более 80 стран и международных организаций. На церемонии открытия с приветственным словом выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В своем выступлении на встрече руководитель белорусской делегации Андрей Ржеусский отметил, что несмотря на все имеющиеся сложности, обстановка по линии борьбы с международным терроризмом в Республике Беларусь остается стабильной и контролируемой.
Он обозначил, что Республика Беларусь, выполняя антитеррористические резолюции Совета Безопасности ООН и другие международные обязательства, осуществляет многоуровневые фильтрационные мероприятия на пути выходцев из нестабильных регионов и предпринимает все возможные меры для пресечения неконтролируемых финансовых потоков в/из нашей страны, которые могут использоваться террористическими группами для противоправной деятельности.
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