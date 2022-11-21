Тема противодействия финансированию терроризма обсуждена с участием Беларуси на международной конференции в Индии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Индии Андрей Ржеусский и сотрудники посольства приняли участие в третьей международной министерской конференции по противодействию финансированию терроризма "No Money For Terror". Об этом сообщает БелТА, ссылаясь на информациюбелорусскогозагранучрежденияв Индии.

В конференции приняли участие представители более 80 стран и международных организаций. На церемонии открытия с приветственным словом выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В своем выступлении на встрече руководитель белорусской делегации Андрей Ржеусский отметил, что несмотря на все имеющиеся сложности, обстановка по линии борьбы с международным терроризмом в Республике Беларусь остается стабильной и контролируемой.