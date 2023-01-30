Теплый прием в Южной Африке! Президент Беларуси прибыл с государственным визитом в Зимбабве

Белорусского лидера в ЮАР встретил лично Президент страны Эммерсон Мнангагва. Церемония в аэропорту получилось очень аутентичной и необычной для нас. Сразу можно было окунуться в атмосферу африканского континента. В эти дни в Хараре пройдет большой переговорный марафон. Завтра вся официальная часть. Первые лица Беларуси и Зимбабве обсудят направления сотрудничества. Минску есть что предложить партнерам на континенте. Планируется, что с участием лидеров пройдет также церемония передачи техники белорусских производителей в рамках завершения второй фазы программы по механизации фермерских хозяйств Зимбабве. С самого утра прошел белорусско-зимбабвийский бизнес-форум, подписан ряд двусторонних документов. Подробности и весь колорит - в репортаже Натальи Бреус.

Говорим "Африка" и сразу представляем жару и бескрайние желтые пески. Это только кажется, что континент - сплошная пустыня. Южнее Сахары привычные нашему глазу зеленые пейзажи, правда, саванны. Здесь тебе и экзотика, и даже впечатляющие водопады, такие как Виктория в Зимбабве.

Хараре встречает Президента Беларуси

Столица страны Хараре встречает африканским зноем и белорусским колоритом. Сразу видно, что Лукашенко здесь ждут.





Бизнес-форум в столице Зимбабве

Еще до Президента в Южное полушарие прибыла представительная белорусская делегация. Перелет долгий, но активно включаются в работу и переговоры - с самого утра стартовал бизнес-форум. Наводить мосты приехали представители трех десятков компаний. Самый внушительный пул промышленников, это понятно, а еще специалисты от АПК, фармацевтики и образования.

Мы сейчас в Зимбабве заинтересованы по максимуму развивать сельское хозяйство. Работать приходится в условиях санкций, поэтому ваша техника востребована как никогда. Кристофер Мугага, заместитель главы Национальной торговой палаты Зимбабве

Нам интересно ваше участие в инфраструктурных проектах. Мы планируем строительство городов ближе к границе, развивать дорожную инфраструктуру, здесь может быть задействована белорусская техника. Ваши сельхозмашины наши фермеры уже хорошо знают. Важно обеспечить обучение молодежи нашей страны, мы готовы перенимать опыт ваших передовых специалистов. Стенли Джаджи, бизнес-консультант (Зимбабве)

Поставки белорусской техники в Зимбабве планируют увеличивать

"Въехали" в Африку традиционно - на белорусском тракторе. Это звучная президентская метафора не сильно далека от жизни, если мы о Зимбабве. Поставки сельхозтехники (а еще БелАЗов) идут неплохо. Планируют больше. Тем более что в этой стране ведут добычу полезных ископаемых и несколько лет назад взяли курс на модернизацию сельского хозяйства. Белорусы не просто купи - продай. Курс на СП, а еще сервис и обучение фермеров, т.е. полный комплекс - залог успеха на непростом рынке.





Сегодня Африканский континент для всех как лакмусовая бумажка. Все сюда идут. Все хотят завоевать этот рынок, поэтому мы с нашим партнером в Зимбабве получаем хороший результат, потому что это продолжительная работа. Чудес не бывает. Поэтому наш партнер здесь работает давно. Результат последние 2 года показывает, что тот фундамент нашего сотрудничества, который здесь заложен, дает свой результат. В ближайшие 2 года мы собираемся удвоить присутствие на рынке Зимбабве. Виталий Вовк, генеральный директор МТЗ

Белорусский опыт работы в кожевенной сфере интересен на юге Африки

Почву прощупывает Беллегпром. Обсуждают возможные поставки хлопка и развитие по кожевенной сфере.

К нам обратилась министр промышленности Зимбабве за такой технической и консультативной помощью, чтобы мы, имея определенные компетенции, помогли им подсказать, в каком направлении развивать им кожевенный бизнес. У нас есть несколько вариантов развития. Мы привезли большие каталоги, образцы наших тканей со специальными свойствами, с различными аппретами, привезли образцы нашей обуви специального назначения. Я думаю, что пробовать надо всегда быть на любом рынке. А сегодня, мне кажется, как раз Африка - континент, на который делают ставки многие экономики мира. Мы не должны быть исключением. Татьяна Лугина, председатель концерна Беллегпром

Готовы выстраивать взаимодействие по поставкам продуктов питания

Белорусы приехали не с пустыми руками, как говорится, лучше один раз попробовать. Рассчитывают, что и в Южной Африке наши продукты придутся по вкусу.

Мы готовы предоставить им широкую линейку наших продуктов питания. Нам очень интересна поставка сюда сухого молока. Они достаточно неплохо его покупают. Поэтому будем смотреть ценовой фактор, будем смотреть качественные удостоверения. И хотим показать тот небольшой ассортимент, который нам удалось сегодня привезти для того, чтобы они распробовали. Будем выстраивать первые шаги взаимодействия. Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

На бизнес-форуме вице-президента Зимбабве угощали белорусским мороженым

Настоящий фурор на форуме произвело белорусское мороженое. Попробовать хотел каждый в такую-то жару. Молочники из Могилева не растерялись и предложили лакомство вице-президенту Зимбабве, который приехал на форум.

В сочетании с соком зимбабвийских апельсинов получилось отменно. Так что поручение тут же.





Вице-президент Зимбабве: Мы ожидаем, что сотрудничество между нашими двумя странами будет расти

Мороженое довольно вкусное. Я попробовал ложечку, мне понравилось. Я попросил моего министра промышленности, чтобы они рассмотрели этот вопрос вместе с министром сельского хозяйства и поняли, как мы можем производить это у нас. Да, мы начали с политического сотрудничества. Теперь мы переходим к надлежащей работе, а именно экономическому, дипломатическому сотрудничеству между нашими двумя странами, где мы обмениваемся продукцией. Теперь мы видим, что это сельскохозяйственная техника крупного машиностроения. Наше Министерство сельского хозяйства хорошо знакомо с этим оборудованием, знает, что оно прекрасно работает. Мы будем работать в различных областях: в горнодобывающей промышленности, в туризме. Мы ожидаем, что сотрудничество между нашими двумя странами будет расти. Константино Чивенга, вице-президент Зимбабве

Африканская бизнес-специфика

В прошлом году в столице Зимбабве открылось белорусской посольство. Первый месяц ни дня не проходил без встреч, рассказывает наш временный поверенный. Три десятка переговоров. Готовы всегда подставить плечо белорусским компаниям. В этом тонкость местного менталитета - привычка вести дела глаза в глаза.

Многие понимают, что такое Африка. Как у нас привыкли вести переговоры с соседними странами? Позвонил, письмо написал, как-то так на удаленке договорился. С Зимбабве и иными африканскими странами - ЮАР, Нигерией, Кенией - так не пройдет. Необходимо личное присутствие. Потому что люди, когда тебя не видят, они тебя не воспринимают. Дмитрий Сакун, временный поверенный в делах Беларуси в Зимбабве

На форуме в Хараре подписаны документы по сотрудничеству в разных сферах

Африканский рынок в целом - Зимбабвийский в частности - достаточно емкий. Спрос есть. Продукты питания, техника, одежда, удобрения - этого всего здесь не хватает. И Беларусь может это все предложить. Непростая логистика, сложность финансовых расчетов - сотрудничество не без трудностей. Но все это решаемо. Легкой жизни на дальней дуге никто и не обещал. По итогам переговоров на форуме инициативы в разных сферах скрепили подписями.

Глава БелТПП о продвижении на дальней дуге

Подписаны соглашения об установлении дилерских отношений с зимбабвийскими компаниями. В частности, ОАО "Лидсельмаш", ОАО "Бобруйскагромаш", сегодня уже подписано соглашение между Конфедерацией промышленников Республики Беларусь и Зимбабве. Подписаны соглашения о дальнейшей поставке техники ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод", который уже присутствует, "Пожснаб" - пожарные машины наши уже здесь работают, и еще будут поставляться. Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты

Белорусский борт номер один ждали в Хараре после обеда. Самолет еще был в воздухе, а в это время возле взлетки собирались сторонники и однопартийцы главы Зимбабве Эмерсона Мнангагвы. Он лидер правящей партии - Зимбабвийского африканского национального союза - Патриотический фронт. Приветствовать высокого гостя всем вместе - ну это закон!

Лукашенко прибыл с государственным визитом в Зимбабве

У трапа принято встречать хлебом-солью, реже - букетом. Но вот чтобы так красочно - это, пожалуй, редкость.





Это был колоритный и очень теплый прием - и дело точно не в погоде. Контакты поддерживались именно с подачи политиков. Визит белорусского Президента имеет самый высокий протокольный статус - государственный - так что соблюдают весь присущий ему церемониал.

Эмерсон Мнангагва занимал руководящие посты в стране начиная еще с 80-х годов. Президентом стал в 2017-м. После известного многим Роберта Мугабе. Новый лидер сразу заявил о намерении улучшить и имидж, и положение дел в стране.

На встречу белорусского гостя приглашен весь зарубежный дипкорпус. В знак особого уважения Александр Лукашенко обменялся приветствиями с иностранными послами.

Где бы ни был, на какую бы землю не ступала нога - белорусский Президент верен себе - идет в народ!





Для нас экзотика - для местных еще одна важная аутентичная деталь. Традиционные африканские танцы - так с первых минут можно прочувствовать весь колорит и душу континента. Это как если бы у нас высоких гостей встречали "Хорошки"!

31 января в Хараре пройдут переговоры лидеров Беларуси и Зимбабве

Кстати, уезжали лидеры вместе - решили не разделяться в кортеже. По прилете - лишь краткая встреча. Ну а вечером - беседа в неформальной обстановке за ужином.

В национальной зимбабвийской кухне популярностью пользуется мясо крокодила. Уж не знаем, готовят ли такую экзотику для белорусского Президента. Что точно известно, так это планы лидеров на завтра - намечен большой переговорный день, обсудят сотрудничество, ожидается и подписание двусторонних документов. Говорят, там ничего экзотического - все только по делу.