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Теракт в Италии: зданию белорусского посольства нанесен существенный ущерб
Как теракт квалифицировано событие 9 марта у здания белорусского посольства в Италии. В 4 утра неизвестные в масках подожгли неустановленные предметы и перебросили на территорию белорусского посольства. С места происшествия они скрылись. Позже выяснилось, что применялись полноценные самодельные устройства, начиненные порохом.
Взрыв одного из них произошел в непосредственной близости от газовой трубы. Один из предметов не сдетонировал. Нанесен существенный ущерб зданию. По информации МИД Беларуси, сотрудники нашей дипмиссии, к счастью, не пострадали. Итальянская сторона заявила о готовности усилить охрану загранучреждения.
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