Теракт в Италии: зданию белорусского посольства нанесен существенный ущерб

Как теракт квалифицировано событие 9 марта у здания белорусского посольства в Италии. В 4 утра неизвестные в масках подожгли неустановленные предметы и перебросили на территорию белорусского посольства. С места происшествия они скрылись. Позже выяснилось, что применялись полноценные самодельные устройства, начиненные порохом.



Взрыв одного из них произошел в непосредственной близости от газовой трубы. Один из предметов не сдетонировал. Нанесен существенный ущерб зданию. По информации МИД Беларуси, сотрудники нашей дипмиссии, к счастью, не пострадали. Итальянская сторона заявила о готовности усилить охрану загранучреждения.

