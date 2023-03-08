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Теракты на "Северных потоках": виновата Украина или все-таки США и Норвегия?
Подрыв Северных потоков внезапно вновь стал первополосной новостью западных СМИ. Сначала американская New York Times, а потом британская Times опубликовали материалы, в которых содержатся поистине сенсационные сведения о терактах на российских газопроводах.
Журналисты сообщают, что атаку на "Северные потоки" совершила группа из 6 человек. Ими было нанято судно, на который в немецком порту "Росток" погрузили взрывчатку. 6 сентября группа отправилась в рейс, результатом которого стал подрыв в конце того же месяца нескольких ниток двух газопроводов. Следствие якобы располагало этими данными уже в октябре, а судно, которое транспортировало взрывчатку, тогда же и обыскали. Газета Times сообщает, что информация тщательно скрывалась, чтобы уберечь Украину от подозрений. За терактом стоял какой-то из киевских олигархов, он будто бы и нанял диверсантов тайком от украинских властей.
Многие комментаторы подозревают в информационном залпе западных СМИ скоординированную кампанию, которая призвана скрыть правду. Ситуацию на Балтийском море тщательно контролируют армии и разведки стран Запада: без участия, как минимум, одного влиятельного государства невозможно организовать такой теракт: взрывчатка была заложена на глубинах до 300 м, а исполнители, якобы, смогли уйти незамеченными.
Американский журналист Сеймур Херш недавно обнародовал данные своего расследования, которые представляют обстоятельства преступления совершенно иначе: по его сведениям, добро на теракт дал лично президент Байден, а осуществили атаку американские военные при участии норвежских спецслужб. В результате Германия лишилась даже малейшего шанса на закупку дешевого газа, а рынок энергоносителей теперь контролируют США.
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