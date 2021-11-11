Теракты в Париже 13 ноября 2015 года - за что ИГИЛ отомстил Франции

Кого судят сегодня во Франции и почему количество документов выше девятиэтажного дома? За что радикалы расстреляли людей в парижском театре и причем здесь геополитика Пятой республики? Обо всем этом и не только - в нашей статье.

На неделе исполняется шесть лет с того момента, как навсегда изменился Париж. Город любви и романтики в ноябре стал городом страха и боли. В один день и почти в одно время - серия терактов у легендарного "Стад де Франс" (Stade de France), в парижских кафе и расстрел людей в концертном зале "Батаклан" (Bataclan).

Местные журналисты и чиновники назвали тот страшный день "11 сентября по-французски". Никогда прежде Франция не сталкивалась с такой вероломной атакой в самое сердце. Совсем недавно в Париже стартовал суд над террористами - крупнейший процесс в современной истории страны. Как случилась трагедия? А главное, причем здесь геополитика? Обо всем этом рассказывает

Сергей Гусаченко

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Как разворачивались события 13 ноября

Что происходит в стране в тот трагический день поняли не сразу. В момент первого взрыва президент Франции Франсуа Олланд сидел на футбольном матче, и хлопок поначалу восприняли как петарду болельщиков.

Однако вскоре лидера Пятой республики эвакуировали, при этом матч прерывать не стали, чтобы не сеять панику и не создавать давку на стадионе. Сам же Олланд тайком переехал в здание МВД. В стране объявили чрезвычайное положение, а политики решили, что зал "Батаклан", где держали заложников, надо штурмовать.

За полчаса до этого заложники в "Батаклане" уже потеряли всякую надежду на освобождение. Шокирующие подробности уцелевшие очевидцы уже после поведали прессе. Больше всего людей погибло именно там.

Два или три человека вошли в зал и начали стрелять вслепую из автоматического оружия. Один был с автоматом Калашникова. Это продолжалось 10 или 15 минут. Они перезаряжали обоймы три или четыре раза… Сцена просела, потому что на ней было очень много людей. Я лежал на звуковом пульте... Потом я шел по трупам, было очень много крови. На улице тоже были мертвые... Это была кровавая баня. Жульен Пирс, очевидец событий

И хотя трагедия получила название "Батаклан", в тот день "Исламское государство" действовало весьма слаженно, ведь люди погибли еще и возле трех кафе и пиццерии - атаковали разные группы. Людей просто расстреливали.По словам очевидцев, исламисты выкрикивали "Аллах акбар!" и кричали, что это расплата с Францией за войну в Сирии.

Факт После атаки в Париже (впервые с 1944 года) ввели комендантский час. Чтобы найти и других преступников, полиции Франции потребовалось еще несколько дней. Так, 18 ноября прошла спецоперация в пригороде Сен-Дени по уничтожению ячейки ИГИЛ.

В те дни ведущему "Понятной политики" Сергею Гусаченко самому довелось поработать журналистом в Париже. Общаться с людьми, которые потеряли близких, а также с теми, кто по счастливой случайности не смог купить билет в "Батаклан". Тот репортаж и ту атмосферу передать словами было почти невозможно. Это было жутко, весь Париж плакал, улицы утопали в фотографиях, цветах и свечах.

Причиной трагедии эксперты считают политику Франции

Именно тогда парижане поняли и, наконец, осознали, насколько сложно жить в атмосфере постоянного страха и чего стоит спокойная и мирная жизнь, которая для многих была обыденностью. Ведь когда атакуют те, кому выдали паспорт, убийцей может оказаться сосед по дому или обычный прохожий на улице.





Из 10 нападавших в тот день девять человек погибли, некоторые при взрыве "пояса смертника". Одного убили полицейские. Всего полиция задержала семерых подозреваемых.

Любой из крупных терактов прошедшего десятилетия на территории Франции можно назвать "французским 11 сентября". Конечно, корни причины случившегося нужно искать в политике Франции. Речь идет и о непродуманной миграционной политике, и о крупных недоработках по интеграции мигрантов и этнических религиозных меньшинств в французское общество. В стране и мире события в Париже вызвали настоящий шок. Ведь в Пятой республике в этом же году были расстреляны карикатуристы в редакции "Шарли Эбдо". А уже следующим летом случился наезд на людей в Ницце. З1-летний мусульманин протаранил толпу и убил 86 человек. "Ад в раю" - так окрестили очередной теракт журналисты. Никита Мендюкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба

Кто-то направляет умы этих людей, кто-то готовит их ментально к таким актам. Исполнители, конечно, были просто пушечным мясом. Целью череды этих терактов было попробовать, как прореагирует общество на них. И они раз - и прекратились в одно время, прям как по команде. Это значит, что там стало меньше фанатов? Нет. Их каждый день становится все больше и больше. Вальдемар Гердт, депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии"

Среди арестованных после "Батаклана" оказались сплошь выходцы из Сирии, Ирака и мигранты во втором и третьем поколении. Многие говорили на французском почти без акцента. Один из террористов - Сами Амимур. После трагедии его отец и отец погибшей в концертном зале девушки написали книгу - диалог двух отцов.





И хотя официально погибли 130 человек, спустя два года один из бывших заложников не справился с депрессией и покончил с собой. Раскручивалась же французская фемида долго: расследование уголовного дела длилось шесть лет в 19 странах мира. Следователи провели почти 50 тыс. допросов. Само дело занимает 542 тома - это 53 м в высоту, почти две девятиэтажки.

Факт По делу о терактах обвиняемыми проходят два десятка человек. В том числе один из выживших террористов - гражданин Франции марокканского происхождения Салах Абдесалам. Считается, что он отвечал за перевозку террористов-смертников из Германии и Венгрии в Брюссель. Из 19 других обвиняемых шестерых судят заочно - они находятся в розыске и, по данным спецслужб, могут быть уже мертвы.

Ожидается, что суд будет продолжаться 9 месяцев, а приговор вынесут в мае 2022 года. В суде собираются выступить 1800 гражданских истцов и 330 адвокатов. Но суд, разумеется, не даст ответа на главный вопрос: "почему случились теракты?"

Бумеранг вернулся кровью, слезами и жертвами, но уже на французских улицах

После трагических событий в Париже экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что на радикальных исламистов можно надевать специальные электронные браслеты - они, по его мнению, могут помочь контролировать потенциальных преступников и избежать новых терактов.

Про геополитический триггер Саркози ничего не сказал. Как и про то, что именно таким образом Франция платит за активное участие в дестабилизации Ближнего Востока. Чего стоят уничтожение Ливии и кровавая расправа над Муаммаром Каддафи, от которого Саркози сначала взял деньги на предвыборную кампанию, а после кинул и отправил войска во главе Западной коалиции. За полгода до убийства полковника его старший сын подтвердил, что ливийские власти спонсировали предвыборную кампанию Саркози 2007 года, и обвинил его в поддержке ливийских повстанцев.

Ливийские чиновники на допросе заявили о том, что лично передавали Саркози "чемоданы наличных". Но историю постарались замять. И вот уже оказалось, что Саркози был банальным коррупционером. И получил год за незаконное финансирование предвыборной кампании, но уже 2012 года. Про агрессию и военные преступления в Ливии, по европейской традиции, все забыли. Кроме самой Ливии и огромного потока мигрантов.

Второй причиной террористического кризиса, с которым столкнулась Европа, безусловно, является внешняя политика НАТО на Ближнем Востоке - так называемая волна революций начала 2010 - 2011 годов, которая стимулировалась США, привела к тому, что были разрушены режимы, которые европейцы и американцы считали авторитарными. Это привело к разрушению экономической, социальной жизни этих стран и огромным волнам беженцев из тех самых Сирии и Ливии. Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба

"Франция сеяла ветер и теперь пожинает бурю" - так политологи оценили происходящее. Ведь Париж был еще и одним из спонсоров гражданской войны в Сирии, направленной на свержение Башара Асада. А теперь бумеранг вернулся кровью, слезами и жертвами уже на французских улицах.





Появление ИГИЛ - дело рук одной "миролюбивой" страны

Та Пятница 13-го действительно стала черной. Для всех. Из "смертельной десятки" в живых остался только один террорист.

В начале процесса Абдеслам был одет во все черное, говорил жестко и назвал свою профессию "боец "Исламского государства". Он также сказал, что в гибели стольких невинных людей нет ничего личного. "Я проникся западными ценностями", - сказал он. Позже, когда его спросили, он сказал, что эти ценности включали в себя "жизнь как распутника, без мысли о Боге, делать то, что хочешь". Журналисты отмечают, что именно в этот момент с ним связались друзья старшего брата - тоже ИГИЛовца - и предложили обрести путь к истинному богу через убийство "неверных". Как неоднократно заявляли сами боевики "Исламского государства", это месть за вторжение в Сирию. Хотя, как мы знаем, происхождение ИГИЛ - как раз дело рук одной заокеанской "миролюбивой" страны. Части допроса опубликовали французские СМИ



Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба

Та волна терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке возникла во многом благодаря поддержке США. Потому что Соединенные Штаты использовали местные экстремистские группировки, в том числе в Сирии и Ливии, чтобы помочь себе в борьбе с местными режимами, которые они считали недружественными. Но по факту накачка подобных вооруженных отрядов оружием, снаряжением, деньгами привела к тому, что эти люди, закончив борьбу с врагами США, не исчезли. Они нашли себе новых врагов. И это не первый прецедент в истории американской внешней политики. Вспомним "Аль-Каиду", которая была частью формирования и финансировалась США для борьбы с советским Союзом в Афганистане. После окончания войны "Аль-Каида" переориентировалась на борьбу с западными демократиями. И мы помним, что это кончилось 11-м сентября. Части допроса опубликовали французские СМИ



Разжигать войны, а после открывать двери беженцам - так себе гуманизм...

Все судебные процессы не решают той проблемы, что Франция превращается в исламистскую державу. Даже Эммануэль Макрон после убийства учителя молодым радикалом (это случилось в 2020 году, его обезглавили за карикатуры на пророка Мухаммеда) заявил, что собирается объявить войну исламизму. За это ему тут же пригрозили объявить джихад.

Люди стали выходить на улицы с портретами Макрона, разрисованными угрозами и ботинками на лице лидера Пятой республики, мол, отомстим за такие слова. Досталось и французскому учителю философии Дидье Лемеру. Он написал научную статью с призывом дать отпор исламизму.





Среди причин появления радикального ислама в стране еще и провальная политика мультикультурализма. Разжигать войны в разных странах, а после благородно открывать двери беженцам - так себе гуманизм.

На самом деле это нефтяные и коммерческие войны. Соединенные Штаты с помощью армии и политики отстаивают интересы своих бизнесменов, своих миллиардеров. И здесь нет ничего нового - бизнес есть бизнес. Но для того чтобы он носил такой характер, надо прикрыть его идеологическим фиговым листочком. Ну а потом, естественно, когда пошли потоки - подключить вот эту зеленую перевернутость в мозгах и включить толерантность, открыть границы и тем самым начинать валить и рушить Европу. Вальдемар Гердт, депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии"

Тем более иммигранты варятся внутри собственных районов и ассимилируются, по сути, только друг с другом. За эти десятилетия они так и не стали полноценными членами французского общества. В Париже есть округа, где сами парижане боятся даже выходить из машины. И такие улицы всегда проезжают без остановки. Это совсем другой Париж, который вы не увидите в рекламных проспектах.





После ноябрьских событий 2015 года Париж аккуратно закрутил гайки, пересмотрел действия при применении чрезвычайных мер, а также арестов и обысков. Расширил полномочия силовиков, принял закон по борьбе с экстремизмом, призвал весь ЕС бороться с опасной угрозой. Но, кажется, так и не понял, что происходящее во Франции - во многом проблема самой Франции. И чтобы ее решить, нужно менять либо подходы к политике, либо саму политическую систему, либо, как минимум, дать спокойно жить другим странам.