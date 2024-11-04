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Территориальные комиссии аккредитовали 593 национальных наблюдателя на выборах Президента Беларуси

Территориальные комиссии аккредитовали 593 национальных наблюдателя на выборах Президента Беларуси

Свежими данными делится ЦИК. Территориальными комиссиями по выборам Президента Беларуси аккредитовано 593 национальных наблюдателя. Больше всего направили общественные объединения - 423 человека. Гражданами - 43, трудовыми коллективами - 17 человек, политическими партиями - 110.

При ЦИК Беларуси аккредитовано 6 наблюдателей.

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