Титулом "Посол года" наградили белорусского дипломата в Бразилии

Бразильская Ассоциация журналистов в сфере международных и дипломатических отношений "АБРАЖИНТЕР" наградила Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия Сергея Лукашевича титулом "Посол года" в знак признания заслуг по укреплению сотрудничества между Беларусью и Бразилией в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, пишет БЕЛТА.