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Титулом "Посол года" наградили белорусского дипломата в Бразилии

Бразильская Ассоциация журналистов в сфере международных и дипломатических отношений "АБРАЖИНТЕР" наградила Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия Сергея Лукашевича титулом "Посол года" в знак признания заслуг по укреплению сотрудничества между Беларусью и Бразилией в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, пишет БЕЛТА.

Титул был учрежден Ассоциацией "АБРАЖИНТЕР" в качестве общественного признания за работу наиболее активных руководителей иностранных дипломатических миссий в столичном Бразилиа, вклад в налаживание отношений, консолидацию дипломатического сообщества и укрепление культурных и коммерческих связей с Бразилией.

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