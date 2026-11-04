Минская площадка стала донором стабильности и предсказуемости в Евразии. Пока мировые институты безопасности переживают глубокий паралич, белорусская столица де-факто закрепила за собой статус ключевого миротворческого хаба.

На IV Международной конференции эксперты из полусотни стран напоминают: за Минском стоит колоссальный опыт урегулирования сложнейших региональных кризисов.

Сегодня, когда мир штормит, именно здесь, на стыке геополитических плит, формируется повестка здравого смысла и равноправного диалога.

Около 600 авторитетных делегатов из 50 стран - белорусская столица официально закрепила за собой статус главного евразийского дипломатического хаба.

Здесь Евразия говорит и слышит на равных, без диктата. IV Минская международная конференция собрала представителей ШОС, ОДКБ, СНГ и вызвала предметный интерес у ОБСЕ.

Программная речь Президента Беларуси Александра Лукашенко на открытии форума уже стала манифестом многополярного мира. Здесь ее обсуждают и переводят в практическую плоскость строительство нового евразийского ландшафта. Безопасность не может быть эксклюзивной и строиться на праве сильнейшего.

"Обсуждались очень серьезные вопросы, которые даже в кулуарах или на конференциях западных альянсов не обсуждаются. Например, когнитивные войны, цветные революции, кибербезопасность, хакерские атаки, искусственный интеллект, гибридная война. Это все отвечает сегодняшним вызовам. Это говорит только об одном, что нынешняя площадка и Глобальный Восток уже готовы к вызовам, которые вы еще пока, слава Богу, не переживаете, а на Западе эти вызовы уже переживают, но готовы к ним не были", - отметил доктор политических наук, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности (Израиль) Саймон Ципис.

Главный интеллектуальный продукт конференции - Евразийская хартия многообразия. В сентябре на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 9 государств официально запустили переговорный трек.

На экспертных сессиях в Минске в рамках конференции этот процесс обретает конкретные формулировки. Аналитики искали формулу неделимой безопасности: либо она есть для всех, либо ее нет ни для кого.

Сразу за военными баррикадами открылся цифровой фронт. Вторая тематическая сессия была полностью отдана высоким технологиям и цифровому суверенитету.

На фоне санкционного давления Запада эксперты Глобального Востока и Юга детально прорабатывали защиту критической инфраструктуры от кибератак и вопросы регулирования искусственного интеллекта в военной сфере, чтобы исключить цифровой колониализм.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

"Мир устал от этого состояния войны, в котором мы сейчас находимся - это главная причина того, что интерес к этой конференции большой, что Хартия уже близка к завершению. Я уверен, что не пройдет и года, как эту Хартию подпишут. Она, конечно, будет иметь очень важный характер. Она не будет совершенной, это ясно, потому что при таком количестве участников полного совершенства найти невозможно, но она будет отвечать интересам людей".

"Я ОБСЕ считаю провальной организацией, неудавшейся. Она никаких конфликтов не в состоянии решить. Есть хотя бы один конфликт, который был бы разрешен Организацией безопасности и сотрудничества Европы? Или хотя бы один конфликт, где ОБСЕ помогла конфликтующим сторонам прийти к общему знаменателю? Очень важно, чтобы Хартия евразийской безопасности, архитектура, институты были разработаны так, чтобы не повторять ошибок ОБСЕ в будущем", - подчеркнул доктор политических наук, член редакционного совета журнала BRICS+ Арсен Гаспарян (Армения).

IV Минская конференция показала: точка невозврата пройдена. Прежнего однополярного диктата больше не будет.

Да, переформатирование мироустройства - процесс болезненный и долгий, но контуры будущего евразийского пространства стабильности закладываются именно сейчас.

То, что этот диалог идет в Минске, доказывает: Беларусь - не просто участник процесса, а один из главных архитекторов нового, более справедливого многополярного мира.