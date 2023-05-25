Токаев: Главная цель ЕАЭС - формирование действительно безбарьерного рынка

Первостепенная задача Евразийского экономического союза - сформировать единый действительно безбарьерный рынок. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, пишет БЕЛТА.



По словам Президента Казахстана, первостепенная задача ЕАЭС - сформировать единый действительно безбарьерный рынок. "Полное достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы", - подчеркнул он.