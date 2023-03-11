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Только совместными усилиями можно справиться с угрозами международной безопасности - Бельский
Заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский в рамках 146-й ассамблеи Межпарламентского союза провел координационную встречу руководителей парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в МПС. Об сообщает БелТА со ссылкой напресс-службуверхней палаты парламента.
В 2022 году восстановлен статус наблюдателя Парламентской ассамблеи ОДКБ при МПС. В связи с этим введена практика проведения координационных встреч парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в МПС для обеспечения взаимной поддержки, учета интересов и обязательств государств по сотрудничеству в рамках ОДКБ, выработки общей конструктивной позиции и коллективных решений. Белорусская делегация выступает координатором этой работы, так как Беларусь председательствует в ОДКБ.
В ходе встречи обсуждены вопросы повестки дня 146-й ассамблеи, ее рабочих органов, в том числе тематика общих дебатов, проектов резолюций общих комитетов и вопросы заседания руководящего совета ассамблеи.
Валерий Бельский выступил в ходе мероприятия о приоритетах председательства Беларуси в Организации Договора о коллективной безопасности. Вице-спикер сделал акцент на приоритетности для белорусского председательства урегулирования кризисных ситуаций, эффективном позиционировании ОДКБ в системе международных отношений, укреплении военной составляющей организации и усилении аналитической составляющей, реагировании на информационные войны и медийное позиционирование.
Он подчеркнул, что реализация председательства возможна только при условии поддержки всех государств - членов ОДКБ, и отметил, что белорусская делегация в Парламентской ассамблее ОДКБ внесет свой вклад в реализацию приоритетов. "В Беларуси пройдут заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ 18 мая и координационного совещания председателей профильных комиссий по международным делам и национальной безопасности во втором полугодии, - отметил Валерий Бельский. - Пользуясь случаем, приглашаем всех руководителей парламентов ассамблеи в Минск".
"Убежден, что стратегически важной в Парламентской ассамблее является активная проработка вопросов правового регулирования противодействия внешнему вмешательству в электоральные процессы. В формате ассамблеи необходимо предпринять ряд системных шагов, направленных прежде всего на регламентацию противодействия информационному давлению в ходе избирательных кампаний, в том числе использованию различного рода альтернативных платформ подсчета голосов, созданию системы формирования информационной повестки дня в целях наполнения медиапотоков объективными данными, используя для этого современные технологии и площадки, - подчеркнул Валерий Бельский. - Только дальнейшее укрепление наших партнерских объединений, совместная слаженная работа позволят справиться с рисками и угрозами национальной, региональной и международной безопасности".
Белорусская парламентская делегация 11-15 марта принимает участие в 146-й ассамблее Межпарламентского союза в Манаме (Королевство Бахрейн).
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