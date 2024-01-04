Лукашенко: Мы людям должны еще раз доказать, что мы честно, искренне работали эти годы

Большая работа на внешнем контуре и внутри страны с новыми руководящими кадрами. Четверг, 4 января, прошел под знаком кадровых решений Президента Беларуси. В команду, которая должна работать на экономический результат, пришли молодые и энергичные управленцы. В своих сферах они как рыба в воде. Профессиональные экономисты, аграрии, технологи. Кому-то придется проявить себя в новой области, но навыки, полученные на предыдущих должностях, еще как пригодятся. В Беларуси новый министр экономики.Это Юрий Чеботарь. От ведомства под его руководством глава государства требует большей инициативы в части планирования экономической стратегии. Нужна четкая и правдивая картина. От этого зависят управленческие решения. Поэтому ни на одном из этапов система не должна давать сбой. Серьезное кадровое укрепление получила Витебская область, начиная от районного исполкома до помощника главы государства. Впереди выборы депутатов всех уровней, первое заседание в новом составе Всебелорусского народного собрания. Александр Лукашенко сегодня был очень откровенен и в части политических заявлений, и экономических перспектив. Илона Красутская подробнее о кадровых решениях Президента.

Самые топовые должности, которые еще этим утром были очевидно вакантными. Министр экономики, помощник Президента по Витебской области - такой состав не мог долго оставаться без руководителей. Для Беларуси новый серьезный год - Год качества. Впереди электоральная кампания, мы сформируем состав ВНС. Да и задачи по импортонезависимости первые на повестке. Вся кадровая вертикаль должна работать на экономический результат. Бывший министр экономики назначен послом в Китай. Его первый зам Юрий Чеботарь теперь возьмет эту работу на себя.

А. Лукашенко: Год у нас будет особый, в основе всего лежит экономика

"Год у нас особый. Поэтому будем говорить все честно и откровенно, чтобы нас к очередным президентским выборам через год не упрекали, что мы там где-то юлили-вертели, неправду говорили и вообще власть наша ни к чему не годна, как сейчас уже начинают это раскручивать. Поэтому этот год будет особый. И в основе всего, как я часто говорю, лежит экономика, - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в правительстве Министерство экономики занимает особое место. Ведомство планирует, контролирует и во многом направляет экономическое развитие страны.

После изучения всей информации по кандидатуре нового министра глава государства пришел к выводу, что Юрий Чеботарь может организовать работу Министерства экономики. "По крайней мере для этого у Вас есть все, но в основе Вашей работы должна лежать исключительно правда. Никакого приукрашивания. Рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. Поэтому ни в коем случае не врать. Все как есть. Потому что если Вы, мягко говоря, неточную информацию будете предоставлять мне, значит, будут неправильные управленческие решения", - отметил Президент.

"Я хотел бы видеть активную роль Министерства экономики. Вы предлагаете проекты планирования нашей экономики - тактические и стратегические. Тактические - на год, стратегические - на пятилетку. На Всебелорусском народном собрании Вам часто придется выступать, обосновывая те или иные направления деятельности власти в целом и страны на перспективу, - сказал Александр Лукашенко.





Что известно о новом министре экономики? Минчанин. Ему всего 44 года. Как полагается, с экономическим образованием. Выпускник БГЭУ и Академии при Президенте. В послужном списке многолетняя работа во главе управления промышленности, транспорта и связи Минэкономики. Потом сразу в замы министра. Последние 4 года был первым замом. Теперь такой логичный шаг - на самый верх этой карьерной лестницы.

Президент: Легко не будет. Мы должны еще раз людям доказать, что мы честно, искренне работали эти годы

"Легко не будет. Будет тяжело, особенно в этом году. Не потому что нынешний Президент хочет быть и дальше Президентом. Не потому что кто-то чего-то хочет. Мы просто людям должны еще раз доказать, что мы честно, искренне работали эти годы. Ну а если получится, убедить людей в том, что лучше нас не будет. Говорю открытым текстом в начале года. И министерство Ваше должно сыграть здесь существенную роль", - подчеркнул белорусский лидер.

Действительно, экономическая работа, особенно в последнее время, больше ассоциировалась с Президентом и правительством. Ее результаты, конечно, видны людям и в плане зарплат, цен, инфляции. В начале 2023-го закладывали коридор 7 %. А вышли по итогам года с 5,5. Заработали наши предприятия и бренды. Удалось продавать свою продукцию, освоили новые рынки. И все это в условиях санкционного давления и ограничений, которые никуда не делись. Поэтому Президент требует не расслабляться ни на минуту.

Глава Минэкономики рассказал о ключевых задачах на новой должности

Одной из ключевых задач министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь назвал развитие инвестиционного цикла. По его данным, во второй половине 2023 года каждый месяц наблюдался темп роста инвестиций на уровне более 120 %. "Закупка оборудования и инвестирование в оборудование достигает 140-150 %. Т.е. предприятия, наш реальный сектор действительно обновляются. А это новые производства, новые рабочие места, соответственно экспорт и развитие технологий", - отметил он.

Михаил Касько назначен послом Беларуси в Индии

Внешняя политика - внушительная прибавка к экономическим показателям. Российское направление курирует премьер, Китай - первый вице-премьер Снопков. А Индию - глава МИД. Сергею Алейнику предстоит серьезная работа в связке с новым послом. Ради этого Михаил Касько покидает пост главы концерна "Беллесбумпром" и отправляется главой дипмиссии в Индию. Задача номер 1 - поработать над дорожной картой сотрудничества.

А. Лукашенко: Надо выстроить фундамент наших отношений по основным направлениям с Индией

До настоящего времени Михаил Касько занимал пост председателя концерна "Беллесбумпром". Президент особо упомянул об этом моменте: "Михаил Михайлович, что касается Вас, я согласился на назначение. Но у меня, конечно, будут претензии к Вам. Вы знаете, в каком состоянии сегодня Ваше министерство фактически. И мне очень не хотелось бы, чтобы мои подозрения в том, что Вас хотят просто тихонько сместить на какую-то другую должность, чтобы это подтвердилось в будущем. Я очень надеюсь, что Ваша работа в Индии (Вы владеете иностранным языком - английским) принесет значительные плоды".



"Индия - огромная страна. Я не могу быть доволен тем состоянием дел, которые у нас складываются в белорусско-индийских отношениях. Скажу откровенно: в отношениях с Индией мы деградировали, - констатировал глава государства.

Нам надо определить основные направления, где мы что-то сможем сделать, где мы будем прежде всего полезны Индии. Это основа этого плана", - сказал Президент.



В связи с этим он поручил новому послу вместе с главой МИД определиться по соответствующим вопросам. "Сладко и легко не будет. Надо выстроить фундамент наших отношений по основным направлениям с Индией. Мы не развернемся в Индии, как в Китае, допустим. Меньше работали, да и, слушайте, у нас не такая экономика, чтобы уже разворачиваться по всему миру, как Китай или Россия. Нам достаточно определить основные направления и работать с индусами", - заявил глава государства.



Он в качестве примера перечислил ряд направлений, по которым есть перспективы для развития отношений с Индией. "У них хорошие лекарства. Нам они очень нужны. И технологии определенные. Еще кое-что они умеют делать, не только алмазы обрабатывать. Это для нас тоже важно. Мы этому придаем большой приоритет. Есть товары, которые мы можем туда продать. На основе наших технологий можем даже и какие-то предприятия там создать. Известны направления деятельности. Надо определиться".

"Поэтому Индия - непростое направление. И Вы как человек практичный, хоть у Вас не очень получилось в нашем концерне, тем не менее опыт, я думаю, Вы свой можете использовать на индийском направлении. Но упаси Вас господь думать, что это для Вас отдых или Вы ушли куда-то в сторону. Нет. Идете по восходящей".

В свое время серьезный толчок двусторонним отношениям дал визит нашего Президента в Нью-Дели. В целом за два десятилетия сотрудничества товарооборот между Беларусью и Индией вырос в 10 раз - чуть больше полумиллиарда долларов. Это, конечно, прилично, но можем больше. Для удобства бизнеса и увеличения турпотока недавно принято важное решение - Минск и Нью-Дели связал прямой авиарейс.

"Мы должны поставлять в Индию то, что представляет интерес для индийской стороны, и приобретать у них то, что представляет интерес для нас", - сказал Михаил Касько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии. Например, предстоит развивать уже имеющийся с советских времен потенциал сотрудничества в фармацевтической отрасли. "Она, безусловно, представляет для нас интерес как с точки зрения инвестиций в Беларусь, так и поставки медицинских субстанций на действующие у нас предприятия", - заметил глава дипмиссии. Беларусь в свою очередь готова продолжать поставлять на индийский рынок калийные удобрения, продукцию машиностроения.

Новый помощник Президента - инспектор по Витебской области - Сергей Левкович

Укрепляем не только внешнее направление. Предстоит решать много внутренних вопросов на местах. Сергею Левковичу (экс первому заместителю губернатора Минской области) предстоит переезд в Витебскую. Теперь там он помощник Президента. 40 лет, два высших образования в сфере сельского хозяйства. Трудовую деятельность начинал главным зоотехником в хозяйстве на Гомельщине. Потом было назначение в Любанский райисполком, потом Логойский, возглавлял и Узденский. Курировал АПК и переработку. Так что накопленный опыт будет переносить в северный регион.

Президент - помощнику по Витебской области: Область непростая. Не катастрофа, но…

Александр Лукашенко отметил, что Сергей Левкович знает Витебскую область. "Область непростая, если не сказать больше. Вы - аграрий, хорошо знаете сельское хозяйство, исходя из Вашей биографии. То, что нам надо в Витебской области. Проанализируйте тот путь, который мы обозначили в развитии сельского хозяйства. Вы знаете, что мы создавали там так называемые интеграционные структуры, компании. Я на этот вариант согласился - он в принципе беспроигрышный, ничего не портит. Если это не удастся нам реализовать - ну очень просто интеграционной структуре разбежаться. Они же нечего не теряют. Надо попробовать реализовать этот проект до конца. Это Ваша наиважнейшая задача", - напутствовал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что все эти задачи реализуют люди, а кадры - это сфера ответственности Сергея Левковича. "Работайте вместе с губернатором, но не забывайте, что Вы не подручный губернатора. Вы - уши и глаза Президента в этой области. Я от Вас жду объективной оценки. Драки там быть не должно. Должна быть объективная оценка ситуации", - подчеркнул белорусский лидер.

Он ориентировал, чтобы все решения шли от жизни, как того всегда требует и сам Александр Лукашенко. Например, в животноводстве нужно оперативно принимать решения о передаче скота в другие хозяйства, если где-то нет возможности накормить и содержать животных. Это позволит как минимум снизить объемы падежа скота. А дальше уже необходимо доводить до конца работу по созданию необходимой кормовой базы, что включает в себя оборудование мест для хранения кормов, соблюдение всех технологических требований по их заготовке.

Что касается кадровой ситуации на селе, то глава государства призвал "не плакаться, что у нас в сельском хозяйстве не хватает людей". "Катастрофа, когда люди лишние (для которых нет возможности найти работу. - Прим. ред.). Я это проходил. Может, и Вы сталкивались. Вот это беда. А когда есть работа, так надо работать и зарабатывать", - заметил Александр Лукашенко.

В самые напряженные для сельского хозяйства периоды он ориентирует привлекать к сельхозработам на сложной технике специалистов в том числе из городов, которые имеют такой опыт и компетенции: "Их надо 2-3 человека, ну, 5 на хозяйство в трудные времена. Чтобы на комбайне, энергонасыщенном тракторе работал с мозгами человек. Найдите их заранее, установите с ними отношения и работайте".

В этом плане, отметил глава государства, в каждом хозяйстве должна быть стратегия, и этим вопросом должны заниматься в том числе на уровне райисполкомов, которые особо не перегружены в своей работе.

"Надеюсь, что результат от Вашей работы будет", - отметил Президент.





Эффективная работа интеграционных структур - это часть нашей огромной работы по обеспечению продовольственной безопасности. Александр Лукашенко лично курировал этот проект. Суть: обеспечить весь цикл - от поля до прилавка. И главное - подтянуть слабые хозяйства. Да, эту задачу Витебская область еще не решила. В числе приоритетных и реализация инициативы "Один район - один инвестпроект", и, безусловно, кадровая политика.

Сегодня глава государства обратил особое внимание и обозначил вопросы развития агропромышленного комплекса Витебской области в связи с тем, что там приняты системные меры для того, чтобы агропромышленный комплекс рос и развивался. Есть необходимость проанализировать ситуацию в агропромышленных объединениях, посмотреть все плюсы и минусы работы этих объединений, при необходимости вносить коррективы. Кроме этого задача - работа с кадрами. Сергей Левкович, помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области

Сергей Егоров согласован Президентом на должность председателя Витебского райисполкома

Еще одно кадровое решение для Витебской области: Сергей Егоров из облисполкома, где он возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию, перейдет председателем в Витебский райисполком. Кто-то скажет: понижение. Но есть и такой момент, как назначение туда, где именно этот специалист нужнее. Да и, как оказалось, в случае с Сергеем Егоровым, должности повыше не суперцель.

Согласовывая назначение председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Сергея Егорова на должность председателя Витебского райисполкома, Александр Лукашенко поинтересовался, почему предлагается такое кадровое решение. "Это неудовлетворение его работой на этой должности?" - спросил Президент.



Как пояснил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, для Сергея Егорова это очередная ступень по карьерной лестнице. А предыдущий его опыт пригодится на новом месте.



"Определенный опыт я наработал за четыре года работы в комитете по сельскому хозяйству. До этого работал председателем Толочинского райисполкома. Наверное, эта работа мне ближе по духу", - отметил в свою очередь Сергей Егоров.



"То есть это более живая работа, Вы хотите сказать. И все-таки, наверное, Витебский район валоопределяющий и в сельском (плане. - Прим. ред.)?" - спросил Александр Лукашенко.



"На втором месте после Оршанского района. И по площадям, и по производственным показателям", - уточнил Сергей Егоров.



"Но это не значит, что он должен быть вторым", - заметил глава государства.



"Ставлю перед собой задачу вывести район на уровень наших передовых районов других областей - Гродненской и Брестской", - заявил председатель комитета.



"Это правильно. Оршанский, Толочинский, Витебский, и "малыши" рядом должны тащить всю область. Не север же Витебской области (Верхнедвинск, Браславский край) будет вытаскивать село. Хотя и там надо упираться, - подчеркнул Президент. - Хорошо, что Вы перед собой ставите задачу вывести этот район. А для этого все есть в Витебской области, и Витебске, и в районе. Все есть для того, чтобы вывести его на уровень передовых в стране. Ориентир для вас на первом этапе - Оршанский район. Вы должны превзойти его".

Укрепление местной вертикали в Минской области

Укрепилась и местная вертикаль в Минской области. Павел Губко согласован Президентом на должность председателя Молодечненского райисполкома.

Инвестиций хотелось бы привлекать в Молодечненский район побольше, потому что те инвестиции, которые приходят, на данный момент недостаточны. Кадры у нас есть, надежные, способные, которые могут всякие ситуации разрулить. Павел Губко, председатель Молодечненского райисполкома

На БелАЭС новый гендиректор

Как видим, Президент укрепляет работу ключевых направлений и отраслей. Важнейший вопрос - наша энергетическая независимость. Совсем недавно на полную мощь стала работать Белорусская атомная электростанция. Долго туда искали подходящего руководителя. И вот глава государства согласовал на эту должность Сергея Бобовича. Прежде он работал замом гендиректора в Белэнерго.

Президент о БелАЭС: Это должна быть самая лучшая станция в мире в эксплуатации и эффективности

"Скажу откровенно: меня пытались убедить в том, что нет у нас специалистов, которые могут управлять таким предприятием - сложным и, самое главное, ответственным. Я с этим не согласен. Долго искали или недолго - нашли. И я уверен, Вы справитесь. Очень интересная работа, как мне кажется. И все на месте - новое предприятие, красавица станция", - отметил Александр Лукашенко.

При этом глава государства сразу предостерег Сергея Бобовича от кабинетной работы: "Я Вас очень прошу: вникайте во все детали. Это должна быть лучшая станция в мире по эксплуатации и эффективности. Сделайте, чтобы и другие убедились, что у нас есть классные руководители и на таком предприятии, которого мы раньше не знали и не видели. Есть такие в Беларуси. Поэтому очень на Вас надеюсь и рассчитываю. Докладывайте по любому вопросу, если нужна будет поддержка, всегда вам ее окажем".





Все решают люди. Поэтому основная задача - чтобы персонал находился на должном уровне, всегда следил за тем, что происходит в мире, то есть все вопросы модификации. У нас сегодня очень хорошие контакты с Росатомом. У нас проект российский. И нам очень удобно, потому что у нас нет никаких языковых барьеров и очень плотно мы общаемся, у них учимся. Они очень часто у нас бывают, готовят персонал, консультируют. Я считаю, что у нас очень удачный проект, и мы будем двигаться только вперед. Сергей Бобович, гендиректор Белорусской атомной электростанции

Глава государства сегодня в рабочем порядке также согласовал назначение первого замминистра транспорта и коммуникаций. В том числе заняты квотные должности в Экономическом суде СНГ и управлениях ОДКБ. По итогам этого кадрового дня должность главы Беллесбумпрома осталась вакантной, так что ждем новые назначения. Стратегические отрасли для страны ждет укрепление. А новый Год качества просто обязывает держать марку.