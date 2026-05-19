Торговля и кооперация: заседание Группы высокого уровня Совмина Союзного государства прошло в Пскове

Группа высшего уровня Совета министров Союзного государства завершила свою работу в Пскове.

Темпы союзного диалога нужно наращивать - это главный акцент, который прозвучал 19 мая во время заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

Выполнен исторический максимум - 62 млрд долларов товарооборота за 2025 год. Но это не повод останавливаться в договоре, который заканчивает действие до конца 2026 года. Выполнена лишь половина мероприятий, это неутешительная статистика, поэтому необходимо поднажать в двухстороннем взаимодействии. Речь идет не только про экономику и гуманитарные проекты, которые сегодня реализуются между двумя странами.

В повестке встречи оказалось около двух десятков вопросов. Говорили про защиту рынка и союзный товар. Это пилотный проект, в него внесено 4 направления: машиностроение, станки, автобусы, грузовые автомобили. И этот перечень будет расширяться. Тут важно учесть, чем можно заинтересовать производителей, и проработать все механизмы.

Электронная, цифровая печать - вопрос в повестке нескольких лет. В повестке таких встреч пока также остается на стадии проработки.

Дмитрий Крутой

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"По итогам первых трех месяцев, т. е. I квартала 2026 года, объем внешней торговли товарами и услугами вырос еще на 13,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если мы сохраним динамику I квартала, то выйдем на годовую цифру в 70 млрд долларов".