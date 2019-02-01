Торжества в честь 100-летия дипломатической службы Беларуси прошли во Франции

В посольстве нашей страны открыли памятную доску с именами всех руководителей белорусских дипмиссий в Париже с 1962 года. С историей возникновения и деятельности представительства знакомила выставка копий документов Нацархива Беларуси и архива внешней политики России. В экспозиции - рассекреченные документы из архива Центрального комитета Компартии Беларуси и МИД России.