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Трамвай в пакистанском стиле truck art курсирует в Минске
Минск и Пакистан всесторонне развивают культурные и торгово-экономические связи. Об этом 22 мая заявили во время презентации трамвая в стиле truck art - разновидность фольклорного искусства азиатской страны. Теперь один из вагонов маршрута № 9 будет курсировать возле Минского тракторного завода, и в этом также есть символизм. Тракторы МТЗ востребованы в Пакистане. Участники обменялись подарками и вместе провели тест-драйв искусства на колесах.
В этом году важная дата - 30 лет дипломатическим отношениям Пакистана и Беларуси, и мы рады, что эта презентация проходит на фоне юбилея. Нашему "искусству на колесах" уже столетие. В пакистанских городах это очень популярно, многие машины и автобусы такие яркие и неповторимые для того, чтобы все могли любоваться народным творчеством. Вы видите здесь национальные флаги Беларуси и Пакистана, есть еще и птицы. Все это символы дружбы наших народов.
Презентацию трамвая в стиле "Пакистани-арт" провели совместно с предприятием "Минсктранс". А еще на базе филиала "Трамвайный парк" организовали выставку с примерами народного творчества на авто.
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