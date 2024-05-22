Трамвай в пакистанском стиле truck art курсирует в Минске

В этом году важная дата - 30 лет дипломатическим отношениям Пакистана и Беларуси, и мы рады, что эта презентация проходит на фоне юбилея. Нашему "искусству на колесах" уже столетие. В пакистанских городах это очень популярно, многие машины и автобусы такие яркие и неповторимые для того, чтобы все могли любоваться народным творчеством. Вы видите здесь национальные флаги Беларуси и Пакистана, есть еще и птицы. Все это символы дружбы наших народов.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси