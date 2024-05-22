ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Трамвай в пакистанском стиле truck art курсирует в Минске

Минск и Пакистан всесторонне развивают культурные и торгово-экономические связи. Об этом 22 мая заявили во время презентации трамвая в стиле truck art - разновидность фольклорного искусства азиатской страны. Теперь один из вагонов маршрута № 9 будет курсировать возле Минского тракторного завода, и в этом также есть символизм. Тракторы МТЗ востребованы в Пакистане. Участники обменялись подарками и вместе провели тест-драйв искусства на колесах.

В этом году важная дата - 30 лет дипломатическим отношениям Пакистана и Беларуси, и мы рады, что эта презентация проходит на фоне юбилея. Нашему "искусству на колесах" уже столетие. В пакистанских городах это очень популярно, многие машины и автобусы такие яркие и неповторимые для того, чтобы все могли любоваться народным творчеством. Вы видите здесь национальные флаги Беларуси и Пакистана, есть еще и птицы. Все это символы дружбы наших народов.
Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси

Презентацию трамвая в стиле "Пакистани-арт" провели совместно с предприятием "Минсктранс". А еще на базе филиала "Трамвайный парк" организовали выставку с примерами народного творчества на авто.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все