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Трехсторонняя контактная группа приветствует разведение сил на линии соприкосновения

О необходимости заключения "хлебного перемирия" в Донбассе вновь говорили сегодня на заседании трехсторонней контактной группы в Минске.

Стороны приветствовали процесс разведения сил и средств на участке линии соприкосновения у станицы Луганской, который проходил под наблюдением миссии ОБСЕ.

Еще одним заметным событием стала передача Киеву самопровозглашенными ДНР и ЛНР четырех пленных. Долгожданное событие состоялось на белорусской земле по согласованию с белорусскими властями в Национальном аэропорту Минск. Пленных передали главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

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