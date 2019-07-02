Трехсторонняя контактная группа приветствует разведение сил на линии соприкосновения

О необходимости заключения "хлебного перемирия" в Донбассе вновь говорили сегодня на заседании трехсторонней контактной группы в Минске.



Стороны приветствовали процесс разведения сил и средств на участке линии соприкосновения у станицы Луганской, который проходил под наблюдением миссии ОБСЕ.



Еще одним заметным событием стала передача Киеву самопровозглашенными ДНР и ЛНР четырех пленных. Долгожданное событие состоялось на белорусской земле по согласованию с белорусскими властями в Национальном аэропорту Минск. Пленных передали главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.