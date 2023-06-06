"Тренды" на трансформацию Евросоюза

Тренды на дезинтеграцию Европы приобретают отчетливый характер. Основные столпы Евросоюза дали трещину. Миграционные потоки форсирует восстановление внутренних границ. Украинский кризис окончательно разбалансировал систему безопасности в регионе. Экономика Союза в глубоком пике. Запущен обратный отсчет до пышного парада суверенитетов. На первый план выходят новые ястребы.

Почему индустриальная мощь Германии ушла в закат вместе с отставкой Ангелы Меркель. Кто строит новую империю на обломках оси Москва - Берлин - Париж. Европа разных скоростей. Как контурные карты изменят свою раскраску. Смотрите новый проект Агентства теленовостей "Тренды" завтра сразу после "Панорамы".