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"Тренды" на трансформацию Евросоюза

Тренды на дезинтеграцию Европы приобретают отчетливый характер. Основные столпы Евросоюза дали трещину. Миграционные потоки форсирует восстановление внутренних границ. Украинский кризис окончательно разбалансировал систему безопасности в регионе. Экономика Союза в глубоком пике. Запущен обратный отсчет до пышного парада суверенитетов. На первый план выходят новые ястребы.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания:

Смотрите новый проект АТН "Тренды"

Почему индустриальная мощь Германии ушла в закат вместе с отставкой Ангелы Меркель. Кто строит новую империю на обломках оси Москва - Берлин - Париж. Европа разных скоростей. Как контурные карты изменят свою раскраску. Смотрите новый проект Агентства теленовостей "Тренды" завтра сразу после "Панорамы".

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