Ценности, которые нас объединяют: состоялся научный двусторонний семинар Минска и Пекина

Братство и всепогодное партнерство Минска и Пекина сегодня подкреплены не только тесным экономическим и политическим сотрудничеством, но и партийной дипломатией. В рамках визита академика Института современных исследований Китая в Беларуси в Коммунистической партии нашей страны состоялся научный двусторонний семинар.

Стороны наметили пути сотрудничества по подготовке партийных лидеров обеих стран и совершенствования системы молодежного парламентаризма, а также обменялись опытом партийного управления. В рамках скрепления дружбы библиотека нашей компартии обновилась научными трудами китайского ученого.

Наши страны подтверждают приверженность намеченному высшему политическому курсу. Беларусь и Китай совместно создали 34 высокоуровневые платформы научного сотрудничества, включая совместные лаборатории, центры технологических инноваций, базы индустриального инкубирования и центры совместной подготовки кадров.