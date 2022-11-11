Ценовое регулирование, социальные вопросы, кадровая политика - Президент пообщался с журналистами

После совещания Президент пообщался с журналистами. Ценовое регулирование, социальные вопросы, кадровая политика - таков спектр тем, которые сегодня получили развитие на высшем уровне. Но обо всем по порядку.

Директива или постановление: какие документы будут регулировать цены на товары в стране?

"Директива Президента - святое, - сказал глава государства. - Я знаю, о чем речь. Она не противоречит постановлению. Директива касалась немедленной заморозки цен до того, как будет принято постановление правительства. Постановление правительства принято, директива исполнена, дальше действует постановление правительства, которое ввело систему ценообразования. Вот и все, нет нужды в директиве, она исполнена".

В начале октября в стране введено жесткое регулирование цен. Президент, напомним, своей директивой фактически поставил цены "на стоп", поручив правительству утвердить новый порядок их формирования. К 20-му октября Кабинет министров принял соответствующее постановление о регулировании цен. Оно коснулось абсолютного большинства товаров - от продовольствия и одежды до автомобилей и оборудования. Торговля и производители взяли оба документа в работу. Но все ли еще актуальны? - журналисты уточнили.

Социальная политика - наш бренд. Как раз накануне Президент провел совещание по ряду социальных вопросов, в том числе совершенствованию работы Фонда социальной защиты населения. Правительство предлагало кардинально переформатировать систему - объединить весь цикл пенсионного и социального страхования в одном госоргане, а именно передать все вопросы назначения и выплаты пенсий и пособий в ведение одной структуры - ФЗСН. Но Президент не поддержал предложенные новации. А сегодня детально объяснил свое решение.

Александр Лукашенко считает правильным, что в свое время было принято решение аккумулировать пенсионные средства в Фонде соцзащиты. Как правильным было и решение создать казначейство, где концентрируются бюджетные средства. "Это все правильно сделано. В свое время я создал казначейство, чтобы банки не жировали на бюджетных деньгах и этих деньгах (в ФСЗН для пенсионного обеспечения - прим. БелТА), - все это в казначействе, общий мешок".

Если говорить образно, то в ФСЗН, как в мешке, накапливаются все поступления для последующих выплат пенсий и пособий. "Что предложили? К этому мешку все райсобесы взять из районов и передать в фонд", - кратко сформулировал суть новаций Президент.

"Я говорю: "Ребята, вы понимаете, что райсобес - это орган власти, он в райисполкоме. Мы сейчас оттуда его забираем и отдаем в фонд". Фонд никакой властью практически не обладает. И вообще, это будет какое-то смешение, - рассказал о вчерашней дискуссии Александр Лукашенко. - И потом, вы у людей, которые в райсобесе, спросили? Я знаю их мнение…"

"Я не вижу необходимости ломать эту систему. У нас есть самый консервативный слой нашего населения - это ветераны, пенсионеры. Так пускай работает эта консервативная система, но она проверенная жизнью, - заявил о принятом решении Президент. - Я так прикинул все, и, насколько я это представлял и представляю сейчас, мотивации нет".

Объяснил Александр Лукашенко и то, почему отверг предложение по всеобщему переходу на цифровые трудовые книжки, которое также обсуждалось вчера во время доклада. Вопрос этот касается очень большого количества людей, ведь трудовые книжки есть практически у всех, и Президент в этом случае не исключение.

Суть предложенных новаций Президент кратко сформулировал так: "Книжку эту оцифровать, не надо нам эти бумажные книжки. Все в компьютер загнали, систему создали". Но сразу во время дискуссии возник вопрос обеспечения безопасности оцифрованных данных, чтобы не допустить их утечки или утери из-за хакерской атаки.

Инициативу полной оцифровки трудовых книжек и отказа от бумажных вариантов глава государства считает крайне несвоевременной: "Просто не ко времени. Как будто нечем заниматься. Если мы взбаламутим 2,5 млн пенсионеров (им и так проблем хватает), все это перевернем, взбаламутим, за год не сделаем, а еще же сколько денег потратим на эту оцифровку, сколько тысяч людей надо нанять, чтобы они провели эту оцифровку…"

"Мы договорились, что постепенно, год за годом все оцифруем, - резюмировал Президент. - Не надо тут революционные потрясения. По некоторым направлениям, где предполагалось кардинально менять систему социального обеспечения, я не счел необходимым это делать. Пока система справляется. Зачем? Придет время - посмотрим еще раз на это".

Президент: Будет работать экономика - никогда не будет войны



Кадровая политика - еще одна тема для разговора. Пул знает, как тщательно глава государства подходит к выбору кадров, буквально под лупой рассматривая каждого кандидата на государственный пост. Кадровые ошибки могут дорогого стоить. Тем более в последние годы, когда стране, пожалуй, как никогда прежде нужна надежная опора в лице госслужащих.

У главы государства поинтересовались, поменялось ли как-то у него за последние пару лет отношение к тому, каким должен быть белорусский чиновник топ-уровня.