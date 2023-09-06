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Центральной частью визита главы Экваториальной Гвинеи станут переговоры с Президентом Беларуси
Как сообщили в пресс-службе Президента Беларуси, программа у главы Экваториальной Гвинеи в нашей стране ожидается насыщенная.
Центральной частью визита станут переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Официальная встреча глав государств и переговоры в узком и расширенном составах пройдут во Дворце Независимости. По их итогам планируется подписание пакета двусторонних документов, направленных на развитие отношений по широкому спектру направлений - от экономики до гуманитарной сферы.
Ожидается, что во время официального визита Теодоро Обианг Нгема Мбасого также ознакомится с возможностями промышленного и аграрного секторов Беларуси, посетит ряд предприятий.
Данный визит является продолжением курса Беларуси на активизацию сотрудничества со странами Африканского континента и подтверждает взаимный интерес - востребованность отечественной продукции, опыта и технологий.
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