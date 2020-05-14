Центризбирком принимает заявления на регистрацию инициативных групп по 15 мая

Еще два дня по 15 мая включительно Центризбирком принимает заявления на регистрацию инициативных групп. Именно ее участники будут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата на высший пост в стране. Приступить к этому процессу они смогут через неделю, начиная с 21 мая. Параллельно сейчас идет выдвижение представителей в состав территориальных комиссий, которые должны быть сформированы не позднее 20 мая. Напомним, выборы Президента пройдут в стране 9 августа.