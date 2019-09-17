Продолжается выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей. Центризбирком зарегистрировал 487 инициативных групп. Самым активным в этом плане оказался Минск - заявки подали 139 человек. На улицах можно увидеть пикеты, или же представители возможных кандидатов звонят в дверь с просьбой поддержать кандидатуру. Им нужно собрать тысячу подписей. Вообще этап выдвижения продлится до 7 октября. Представить свою персону также можно на съезде от политической партии или трудового коллектива. Напомним, выборы в Совет Республики состоятся 7 ноября, в Палату представителей 17-го.



