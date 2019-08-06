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Политика
Центроизбирком Беларуси утвердил план подготовки парламентской кампании - 2019
06.08.2019
12:19
Президент
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Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштыса с 90-летием
2 часа назад
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
20 часов назад
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
29.10.2024
23:06
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
29.10.2024
19:19
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Поданы документы о регистрации инициативной группы Ольги Чемодановой кандидатом в Президенты
14 часов назад
Кубраков: Вместе с сербскими друзьями мы готовы к партнерству по всем направлениям
16 часов назад
Инициативная группа Александра Хижняка подала документы на регистрацию в ЦИК
16 часов назад
Поданы документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Гайдукевича кандидатом в Президенты
17 часов назад
В Минск прибывают гости конференции по евразийской безопасности - ожидается около 600 человек
17 часов назад
Общество
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Голубничий: Евразийская безопасность - это про мир, а Беларусь - мирная страна
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Минск полностью готов ко II Минской международной конференции по евразийской безопасности
1 час назад
Республиканский профсоюзный правовой прием пройдет 31 октября по всей стране
1 час назад
Виртуозы дорог и международный дрифт-проект приехали в Могилев
11 часов назад
Экономика
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ВТБ (Беларусь) в 1,6 раза увеличил число привлеченных вкладов
21 час назад
Узнали, где строят первый в мире завод по выпуску летающих автомобилей
21 час назад
В Беларуси с ноября вырастет бюджет прожиточного минимума. Расскажем, на сколько
22 часа назад
Главы МИД Беларуси и Сирии подписали заявление об устранении негативных последствий от санкций
29.10.2024
12:49
Форум о тонкостях ведения бизнеса в Африке организовали для белорусских производителей
29.10.2024
12:45
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В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
1 час назад
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
11 часов назад
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
11 часов назад
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
11 часов назад
Регионы
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Где в Минске включат новую иллюминацию
14 часов назад
БГПУ и Комитет по образованию Мингорисполкома подписали договор о сотрудничестве
15 часов назад
Нюансы белорусской истории разобрали педагоги на семинаре "Справедливая история" в Минске
17 часов назад
На республиканском молодежном форуме обсудили избирательную кампанию и участие в ней молодежи
17 часов назад
В Минской области собрали более 1 млн т сахарной свеклы
29.10.2024
16:09
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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
19.09.2024
12:00
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
18.09.2024
14:40
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21:23
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