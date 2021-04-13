Цензура в интернете: как манипулируют сознанием пользователей и зачищают неугодное цифровое пространство

Начиная с середины 1980-х, в массовой культуре крайнюю популярность набрал жанр киберпанк. Мрачный мир будущего, где супертехнологии доступны каждому, а вот жизнь проходит на задворках и подворотнях. Про страны давно забыли, главные на планете - корпорации.



В фильме "Бегущий по лезвию" время действия - 2019 год. У нас, конечно, летающих машин и разумных андроидов нет, но вот корпорации, которые залезли буквально в каждый дом, к сожалению, есть. Да, один из страхов фантастов начинает сбываться - кто-то это называет "цифровым гулагом", "большим братом". Но "цифрой" управляют, в "цифре" открыто блокируют и удаляют. И разговоры про свободный интернет - забытое прошлое.

Наша тема сегодня - свобода слова, цензура и двойные стандарты в соцсетях. Как влияют на умы и без суда и следствия вершат виртуальный суд и выносят цифровой импичмент.

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Корпорации - в каждом доме

Apple, Facebook, Google, Amazon - берем только основные и самые крупные компании. Общая стоимость этих гигантов переваливает за полтора триллиона долларов. Сумма, которую сложно представить. Но в то же время только айфонов в мире более миллиарда. То есть каждый седьмой житель планеты - с гаджетом из Купертино.

Еще десять лет назад разгорелся крупный скандал, согласно которому компания Apple могла получить через телефоны абсолютно всю информацию пользователя: контакты, почту, местоположение. Тогда гиганту удалось замять судебные разбирательства деньгами и никаких последствий для него не последовало.

С новой силой скандал вспыхнул в 2019 году. Эксперт в сфере информационной безопасности Брайн Кребс заявил, что айфон собирает информацию о пользователе и все передает на серверы Apple, в том числе местонахождение, даже если телефону это запретить. Корпорация ответила коротко: "Не нарушает права пользователя".

Фраза "не нарушает права пользователя" стала любимой у компаний из кремниевой долины. На подобном словили и Google: браузер компании для выхода в интернет ведет негласную анкету пользователя, а там:

Анкету заполняет искусственный интеллект, чтобы реклама предлагала те товары, которые пользователю могут понравиться, или формируя новостные ленты под конкретные предпочтения. Цифровой колпак - не иначе.







В США президента выбрали соцсети, а не народ

Возможность манипуляции этим фильтром позволяет не только контролировать умы миллионов людей, но, и, по сути, конструировать реальность. То есть пользователям начинает казаться, что окружающих интересует то же, что и их самих. Цифровые гиганты сегодня, не стесняясь, используют подобный метод для решения политических задач.





Вот только куда бежать, если альтернативные площадки тут же блокируются американскими гигантами? Чего стоит история с Parler, где решили спрятаться от цензуры в Twitter и Facebook сторонники Трампа. Google тут же удалил программу из магазина приложений. Цифровой демарш против американского лидера осудили даже в традиционно лояльной Европе. Сравнив масштаб произвола с крупнейшим терактом в истории США.





Дональда Трампа забанили даже в YouTube - "дочке" Google. Против миллиардера выступили Facebook, заблокировал серверы для его сторонников Amazon. Все это происходило накануне выборов, и у экс-главы белого дома просто отобрали возможность общаться онлайн с избирателями. Эксперты назвали этот цифровой союз "технокопы".

Крупнейшие американские компании не просто удалили Трампа из соцсетей, а в эпоху пандемии стерли его политическое присутствие. Такое отношение к политику вызвано тем, что миллиардер начал во время президентства, еще в 2017 году, антимонопольное расследование против этих корпораций. Месть ждала недолго - айтишники начали активно вливать деньги в поддержку демократов, а после выключили цифровой рубильник.

Вдобавок в конце президентского срока Трамп подписал указ опредотвращении онлайн цензуры. Текст разместили на сайте Белого дома, но едва Байден вступил в должность, документ сразу стал недоступен. Его главный посыл состоял в том, чтобы лишить соцсети защиты против судебных исков. Также Трамп предложил проверить более 16 тыс. жалоб на цензуру в интернете на основании политических взглядов.

Либеральная цифровая цензура помогла Байдену победить на выборах. Речь идет о "заговоре молчания", когда СМИ и соцсети проигнорировали скандал с Хантером ("украинское дело"), а Twitter и Facebook блокировали информацию об этом. Кроме того, именно соцсети разогревали протестное движение в США в течение всего предыдущего года, поощряя погромы, насилие против полиции, демонстрируя цифровое неравенство ("цифровое гетто"), о чем неоднократно заявляли сами пользователи Twitter, негодуя, почему демократу Нэнси Пелоси можно в соцсетях то, что нельзя Трампу. И это несмотря на издержки, которые несут Twitter и Facebook, уже потерявшие тысячи подписчиков и около 50 млрд долларов. Ольга Дегтярева, кандидат политических наук (Россия)

Между тем Трамп обещает Байдену месть и собирается создавать новую социальную сеть за свои деньги, а, значит, и со своим влиянием. Свободный интернет, говорите? Почему-то кажется, что сторонникам демократов в ней лучше не регистрироваться.

Корпорации практически безнаказанны

Глядя на узурпацию контроля над интернетом, американские власти лишь лукаво разводят руками: якобы формально свобода слова в США не нарушается, ведь все описанное - дело рук частных компаний. Настолько беспринципная цифровая диктатура и ограничение свободы слова по политическим мотивам удивляет даже американских медиа аналитиков.





Руководитель крупнейшей в России организации, которую создали специально для борьбы с фейками и опасной информацией в интернете, с сожалением отмечает: не нужны уже отдельные государства, не нужны законы, не нужны регламенты - есть крупные IT-гиганты, которые могут по своей воле принимать те или иные решения, которые им выгодны.

В этом и видится большая проблема с корпорациями - они практически безнаказанны. Основные принципы взаимодействия в интернете на данный момент определяет так называемый раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций. Если посмотреть основную статью, в ней менее 30 слов:"Ни один поставщик или пользователь интерактивных компьютерных услуг не должен рассматриваться как издатель или докладчик любой информации, предоставленной другим поставщиком информационного контента".

Такая формулировка снимает с соцсетей ответственность фактически за любой контент, который публикуется пользователями. То есть люди что хотят, то и пишут, а мы как хотим, так и реагируем, если это идет в разрез с мнением партии, простите, корпорации.

Юридически глобальные компании практически не уязвимы. Например, за пост в Facebook нельзя подать в суд на сам Facebook - только на автора публикации. При этом у руководства паблик-сервисов, наоборот, огромный ресурс для того, чтобы ограничить доступ к контенту, который покажется нежелательным. То есть удалила платформа ваш пост - шансы в суде нулевые. Правила четко прописаны и явно не в пользу сообщества соцсетей.





Все мы помним стенания PandaDoc и других компаний, которым дали в нашей стране карт-бланш. В других сферах о таком только мечтают. А в ответ - не все, но некоторые и финансировали протесты,и еще задолго до выборов уже выбрали своего президента, и активно призывали участвовать в мятеже. А теперь повернем зеркало в сторону США. В собственной непогрешимости уверен тот же Марк Цукерберг. Его Facebook, Instagram и WhatsApp, оказывается, не душили свободу слова и мысли, не занимались откровенной цензурой, а помогли американцам. Трамп попытался свои права отстоять. Но это другое, решил Цукерберг.





"Мы сделали все, что в наших силах, чтобы обеспечить честность выборов, а затем 6 января президент Трамп выступил с речью, отвергнув результаты и призвав людей к борьбе. Я считаю, что бывший президент должен нести ответственность за свои слова, а люди, нарушившие закон, должны нести ответственность за свои действия".

Сами выборы даже рядовые американцы признали крайне сомнительными и "мутными". Но ладно, Трамп. Политика - дело грязное, давайте смотреть дальше. Официальный аккаунт вакцины "Спутник V" в Twitter закрыли на фоне новостей, что это самое эффективное лекарство против коронавируса. Аккаунты ряда российских СМИ тоже заблокировали, YouTube наложил ограничения на военный фильм про ржевский мемориал, мол, очень жестокий. При этом схожие по тематике фильмы BBC про победу США и Англии - в абсолютно свободном доступе. Фильм "Ржев" мы, кстати, покажем в эфире уже на этой неделе.

Российско-китайский ответ



В ответ на постоянные политические выпады Россия замедлила работу Twitter у себя в стране, также Москва все больше и чаще говорит про "суверенный интернет", проще говоря - аналог американских соцсетей. В этом плане есть любопытная история из Китая, в котором построили свой цифровой плацдарм.

22 марта США ввели очередной пакет санкций против Китая. По мнению Вашингтона, Пекин в Синьцзян-Уйгурском автономном округе использует рабский труд и притесняет местное население. При этом последние 20 лет крупнейшие американские компании закупали там хлопок, ведь на долю района приходится пятая часть всего мирового хлопка. Ольга Дегтярева, кандидат политических наук (Россия)

Знакомая песня про "притесняют". Казалось бы, причем тут цифровой плацдарм? А все просто: узнав про санкции и призывы таких компаний, как H&M, Nike, Adidas и прочих, бойкотировать китайскую продукцию… Пекин их просто "стер" из интернета.

В поисковиках таких компаний нет, в такси магазины не находятся, их просто нет в "цифре" вообще. Мол, хотите санкции - пожалуйста, ловите ответный шаг. При этом для названных брендов это рынок на десятки миллиардов долларов ежегодно. Только Nike продал кроссовок за год в Поднебесной на 6,5 миллиардов - больше, чем в США и Канаде вместе взятых.

Цензура? Само собой. Но чем она отличается от решений американских гигантов? Или решений американских властей? Хотят посадить Джулиана Ассанжа за слив данных спецслужб, до сих пор открыто дело на Эдварда Сноудена - тоже за публикацию данных. А как же свобода? Ну или вот еще один самый свежий пример.

Twitterзабанил аккаунт журналистки Рейчел Блевинс за публикацию ссылки на видео, на котором в 2007 году американские вертолеты бомбили жилой квартал Багдада, где находились только мирные жители и журналисты. Видео утекло в сеть благодаря платформе Wikileaks во главе с Джулианом Ассанжем.

И если у США технокопы, можно сказать, в кармане, то для остальных ситуация, конечно, иная. Это прекрасно понимают европейские страны. Так, Великобритания создала орган для контроля IT-гигантов. Ему разрешат даже запрещать крупнейшие соцсети, если там будет хоть намек на угрозу британской независимости или попытки монополизировать рекламный рынок. Вот и Франция приняла закон о запрете оскорбительного контента в соцсетях. Если сеть или платформа не удалит даже комментарий в течение суток - штраф 1,5 млн евро.

Хоть что-то подобное есть в Беларуси? Навряд ли. Но в целом, давно пора. Пока одни интернет к рукам стремительно прибирают, другим на уровне законов давно пора защищаться от глобального произвола в "цифре". Если нас учит жить Европа, давайте почерпнем у нее передовые наработки развитых демократий, несколько образцов которых были описаны выше.