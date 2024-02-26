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МИД: С юридической точки зрения не видим ни одной причины, почему мы должны прислушаться к заявлениям Госдепа США о едином дне голосования в Беларуси
Западные злопыхатели не могут остаться безразличными к демократическим выборам в Беларуси. Остро неравнодушные отыскались даже за океаном.
И не где-нибудь, а в Госдепе США в лице руководителя пресс-службы Мэттью Миллера, который назвал выборы в нашей стране "фиктивными" и "недемократическими". Во-первых, его никто об этом не спрашивал, а во-вторых, никакого гражданина Миллера ни в каких списках избирателей не значилось, указали в МИД Беларуси. Так что определить, какая из окружных комиссий должна дать ответ на жалобу американского чиновника, нереально. Взвешенного, четкого и компетентного ответа заокеанским коллегам долго ждать не пришлось.
Затем провели углубленные консультации с юристами, чтобы понять, какое отношение Государственный департамент США имеет к выборам в нашей стране. Также связи не нашли. После этого мы попытались отыскать в международном праве определение роли США как оценщика избирательного процесса в независимых государствах. И здесь тоже не нашли такого права.
В этой связи с юридической точки зрения мы не видим ни одной причины, почему мы должны прислушаться к заявлениям Государственного департамента США о едином дне голосования в Республике Беларусь.
При этом настоятельно рекомендуем действующей американской администрации ввести обязательное тестирование для сотрудников на знание основ международных отношений и международного права, частью которого является и Устав ООН. Там много важнейшей информации, в том числе про суверенитет, независимость и невмешательство во внутренние дела других государств.
Чтобы убрать излишнюю тревожность за океаном, отметим, что 25 февраля 2024 годаединый день голосования в Республике Беларусь прошел - как это и должно быть в суверенном государстве - под защитой и в полном соответствии с белорусским законодательством.
И мы не возражаем, если выборы в США, какими бы странными они не казались большинству стран мира, будут проходить в полном соответствии с американским законодательством.
Что касается дипломатии и непосредственной компетенции МИД Беларуси и Госдепартамента США, то еще раз подтверждаем открытость к равноправному и взаимоуважительному диалогу с американской стороной".
Фото: БЕЛТА
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