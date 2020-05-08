Лидия Ермошина: Президентские выборы пройдут в особых условиях

Одной из главных тем сегодняшней информационной ленты стала новость о назначении даты президентских выборов. Они пройдут 9 августа. Депутаты сегодня единогласно поддержали предложения Центризбиркома на внеочередном заседании сессии. Согласно Конституции президента страна всегда выбирает в воскресный день. Обязательно не позднее чем за два месяца до завершения полномочий (они истекают 6 ноября). Переносить сроки избирательной кампании можно только в случае чрезвычайной ситуации. Поэтому возможность отодвинуть ее на более поздние даты не рассматривалась. При этом организаторы учтут рекомендации Минздрава. Всех участников обеспечат индивидуальными средствами защиты. Ольга Анищенко - о том, почему глава ЦИК назвала нынешнюю политическую кампанию особенной и какие меры примут впервые за всю историю выборов в стране.





9 августа - выборы президента Беларуси

Итак, сегодня фактически дан старт новой избирательной кампании. В нынешнем году истекал срок полномочий президента (как и парламента). Но чтобы не проводить в один год сразу две избирательные кампании, решено было их развести. Напомним, депутатов и сенаторов Беларусь выбрала под занавес прошлого года. При этом президентские выборы сдвигать на более раннее время не стали, выдержав все законодательные сроки. А поскольку по Конституции эти выборы должны пройти до конца лета, а на их подготовку еще понадобится как минимум три месяца, решения о назначении даты выборов в стране определенно заждались.

Глава Центризбиркома с трибуны Овального зала приводит аргументы. Если учесть требования закона, отбросить время на подготовку кампании, в запасе лишь четыре выходных августа. Но стоит ли в последний вагон? Ведь президента выбирают в два тура. И если первый в сроки уложат, то возможный второй выйдет за рамки, оговоренные в главном законе.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

"Перенесение выборов на последнее возможное воскресенье может повлечь упреки в том, что власть уже с самого начала планирует завершить выборы в первом туре. И даже не предусматривает возможность проведения голосования через две недели".

Чуть раньше? Тоже спорно. Важно завершить эту кампанию на случай опять же второго тура именно до начала осени. Читай, до старта учебного года. Ведь избирательные участки, как правило, организованы в школах. А им после посещения избирателями в условиях пандемии предстоит пройти полную обработку к началу занятий. А дата 9 августа позволит избежать любых возможных шероховатостей в организации этой кампании. Парламент поддержал предложения ЦИК, тем самым назначив датой выборов второе воскресенье августа.

Главная политическая кампания пройдет в особых условиях

А в целом главное политическое событие года председатель ЦИК назвала особенным. Пандемия внесла коррективы. Ведь август - отпускная пора, когда многие планируют поездки. Но только не в этом году.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

"

Избиратели все будут находиться в стране. И даже если они будут в этот период отдыхать, то мы предоставим всем возможности, чтобы они проголосовали по месту отдыха. Студентам мы предоставим возможность проголосовать по месту проживания их постоянного. Т.е. там, где они будут находиться у родителей. Людям, которые будут располагаться на дачах, мы также дадим возможность проголосовать в сельсоветах, в сельских участковых избирательных комиссиях. Там, где расположены их дачные домики. Конечно, с соответствующим сообщением по постоянному месту жительства и исключением их из списков в городах".



ЦИК утвердил календарный план выборов-2020

И сегодня же Центризбирком утвердил календарный план предстоящей политической кампании. Кстати, впервые заседание прошло без прессы, но с возможностью наблюдать онлайн на сайте комиссии.

Так, потенциальные кандидаты с понедельника и до конца предстоящей рабочей недели могут подавать заявления на регистрацию инициативных групп. Сбор подписей стартует еще через неделю, 21 мая. И продлится без малого месяц. Затем документацию проверят на подлинность. Регистрация кандидатов начнется 5 июля. С момента завершения откроют агитацию за претендентов на высший пост. Она продлится вплоть до дня выборов, 9 августа.

Кандидату в президенты предстоит набрать не менее 100 000 подписей

Всем потенциальным кандидатам, если они хотят продолжить борьбу, как и прежде, предстоит записать себе в актив не менее 100 000 подписей избирателей. В условиях нынешней эпидемиологической ситуации, да и в целом реалий жизни (люди ведь нынче неохотно пускают домой), возможно, да, это будет сложнее, согласилась глава ЦИК. Но тем, кто нацелен на результат, и пандемия не помеха.

Главная политическая кампания пройдет в особых условиях

Все участники нынешней политической кампании будут работать по новым правилам безопасности. В том случае, если Минздрав не отменит свои рекомендации. Это касается ношения масок и перчаток. Грубые нарушения могут повлечь даже отказ в регистрации кандидатов, обращает внимание ЦИК.