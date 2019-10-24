3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ЦИК: Некоторые кандидаты в депутаты отказываются от предвыборной гонки
Некоторые кандидаты в депутаты отказываются от предвыборной гонки. Центризбирком заявляет уже о 4 таких фактах. В том числе ЦИК отменил регистрацию одного из претендентов на кресло в парламенте. Напомним, зарегистрированы были 560 кандидатов. Некоторые уходят из избирательной гонки, т.к. не готовы к тем обязанностям, которые предусматривает этот статус. Например, согласно законодательству, кандидат обязан уйти в отпуск на все время предвыборной агитации. Если эта норма игнорируется, выносится предупреждение, а после принимается решение об отмене регистрации. Как оказалось, также некоторые кандидаты были не готовы создать собственные избирательные фонды. Уже открыты 305 счетов, максимальный размер фонда 1000 базовых величин, что составляет 25500 рублей.
В начале ноября белорусы начнут получать приглашения на выборы и информационные листовки о кандидатах. Уже зарегистрированы 4500 национальных наблюдателей, аккредитацию среди зарубежных получили около 400 человек - это миссии ОБСЕ, СНГ и наблюдатели от центризбиркомов.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов