ЦИК: Некоторые кандидаты в депутаты отказываются от предвыборной гонки

Некоторые кандидаты в депутаты отказываются от предвыборной гонки. Центризбирком заявляет уже о 4 таких фактах. В том числе ЦИК отменил регистрацию одного из претендентов на кресло в парламенте. Напомним, зарегистрированы были 560 кандидатов. Некоторые уходят из избирательной гонки, т.к. не готовы к тем обязанностям, которые предусматривает этот статус. Например, согласно законодательству, кандидат обязан уйти в отпуск на все время предвыборной агитации. Если эта норма игнорируется, выносится предупреждение, а после принимается решение об отмене регистрации. Как оказалось, также некоторые кандидаты были не готовы создать собственные избирательные фонды. Уже открыты 305 счетов, максимальный размер фонда 1000 базовых величин, что составляет 25500 рублей.







В начале ноября белорусы начнут получать приглашения на выборы и информационные листовки о кандидатах. Уже зарегистрированы 4500 национальных наблюдателей, аккредитацию среди зарубежных получили около 400 человек - это миссии ОБСЕ, СНГ и наблюдатели от центризбиркомов.



