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ЦИК обнародовал фамилии депутатов Палаты представителей седьмого созыва

Явка на парламентских выборах - 2019 составила 77, 22 %. ЦИК уже обнародовал и фамилии депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Среди известных фигур - председатель "Белой Руси" Геннадий Давыдько, экс-министр информации Лилия Ананич, дипломат Андрей Савиных, замглавы Администрации Президента Валерий Мицкевич, Мисс Беларусь - 2018 Мария Василевич. Первая сессия обеих палат обновленного белорусского парламента откроется 6 декабря.

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