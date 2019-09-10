ЦИК проводит обучающие семинары по выборам

О нюансах предстоящей кампании по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания говорили сегодня в Могилеве. Там прошел семинар-совещание председателей и секретарей областных, окружных избирательных комиссий, а также местных исполнительных и распорядительных органов. В регионе сформированы 13 окружных избирательных комиссий. Максимально в них представлена Федерация профсоюзов. Идет активный прием заявлений на регистрацию инициативных групп по сбору подписей за кандидатов. Эта работа завершится 12 сентября.