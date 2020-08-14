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ЦИК сегодня на заседании утвердил итоги президентских выборов

Главой государства избран Александр Григорьевич Лукашенко. Напомним, голосование состоялось 9 августа, на пост претендовало 5 кандидатов.

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