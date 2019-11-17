ЦИК: Явка избирателей на парламентских выборах по стране составила 55.47 % по данным на 14:00. Выборы состоялись

Центризбирком объявляет самые последние данные о явке избирателей в своем информационном центре.



В режиме нон-стоп голоса подсчитывают в Центризбиркоме.



И последнюю информацию о явке мы надеемся узнать у Ольги Анищенко



Мы продолжаем следить за событиями этой электоральной гонки в нашей выездной студии, совсем рядом с главным штабом избирательной кампании. Как раз в эти минуты Центризбирком объявляет самые последние данные о явке избирателей в своем информационном центре. А у нас есть возможность узнать о ходе голосования прямо сейчас. Рядом со мной глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина (видео).



