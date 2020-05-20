ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты

Центризбирком завершил регистрацию инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в Президенты Беларуси. Всего их зарегистрировано 15. Уже с завтрашнего дня члены инициативных групп приступят к сбору подписей - он продлится до 19 июня включительно. К слову, сборщики должны быть в медицинских масках и перчатках для безопасности. Напомним, чтобы выдвинуться кандидатом в Президенты, необходимо заручиться поддержкой людей - собрать не менее ста тысяч подписей избирателей.Завершилось и формирование избирательных комиссий. Территориальных образовано 153. Туда вошло почти 2 тысячи 200 человек. По календарному плану,выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля. После регистрация и предвыборная агитация. Напомним, что Палата представителей назначила дату президентских выборов на 9 августа.

