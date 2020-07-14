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ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в Президенты Беларуси
Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в Президенты Беларуси. Ими стали Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.
Два претендента сошли с дистанции. Отказано в регистрации Виктору Бабарико из-за несоответствия представленной декларации о доходах и имуществе, а также ввиду участия в его избирательной кампании иностранной организации, что не допускается. Валерию Цепкало не удалось собрать необходимое число достоверных подписей избирателей в свою поддержку, а в декларации о доходах и имуществе его супруги были указаны недостоверные сведения.
Впереди очередной этап избирательной кампании - старт предвыборной агитации. Сегодня же в ЦИК говорили и о порядке выступления кандидатов в СМИ. Напомним, президентские выборы назначены на 9 августа.
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