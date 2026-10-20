Турчин: Более 75 % внешней торговли Беларуси приходится на рынок ШОС

В Душанбе проходит заседание Совета глав правительств ШОС в расширенном составе. Принимает мероприятие международная правительственная резиденция Кохи Сомон.

Ранее прошли переговоры в узком составе. Перед стартом состоялась традиционная церемония официальной встречи и совместное фотографирование.

Беларусь на правах полноправного члена ШОС уже третий год. Как заявил премьер Александр Турчин, более 75 % внешней торговли Беларуси приходится именно на рынок Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь продвигает конкретные проекты и договоренности в различных сферах.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Фундаментом расширения торговли можно считать транспортную взаимосвязь. Беларусь находится на пересечении важнейших транспортных направлений Евразии и заинтересована в дальнейшем развитии маршрута, соединяющего государства ШОС. Полагаю, что координация в области развития инфраструктуры, организации системы безопасности и внедрения улучшений позволит сформировать единое транспортно-логистическое пространство, минимизировать операционные риски. Это гарантирует бесперебойность международных перевозок и повысит пропускную способность действующих коридоров".

Как ожидается, 20 октября премьеры примут концепцию создания единой цифровой платформы для управления мультимодальными грузоперевозками. Это очередной шаг к выстраиванию надежной и независимой инфраструктуры.