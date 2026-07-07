Турчин: Минск и Ташкент ставят перед собой серьезные цели по развитию двустороннего сотрудничества

Минск и Ташкент ставят перед собой серьезные цели по развитию двустороннего сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с вице-премьером Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Среди главных ориентиров - промышленная кооперация, развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства, реализация новых совместных инвестпроектов с участием узбекского капитала.

Александр Турчин поблагодарил Жамшида Ходжаева за взаимодействие, интенсивную работу в составе совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан. Цифры говорят сами за себя, и предстоящий визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева придаст очередной импульс двусторонним отношениям.

"Серьезная планка в 2 млрд долларов взаимного товарооборота к 2030 году, уверен, будет достигнута, как и по итогам текущего года рубеж в 1 млрд долларов мы должны преодолеть", - отметил Александр Турчин.

"Отдельно отмечу начавшуюся работу ІІІ Форума регионов. С нами приехала большая делегация - более 200 предпринимателей, 3 главы регионов и заместители хокимов остальных регионов", - подчеркнул Жамшид Ходжаев.

8 июля состоится пленарное заседание ІІІ Форума регионов Беларуси и Узбекистана. Эта встреча обещает быть богатой на установление новых контактов. В планах подписание крупных коммерческих контрактов и межрегиональных документов. Важной частью программы станет и культурное сближение - будет дан старт Дням культуры Узбекистана в Беларуси.