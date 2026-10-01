Турчин предложил провести Форум регионов Беларуси и Казахстана

1 октября о развитии сотрудничества Беларуси и Казахстана говорили премьер-министры двух стран. Красная ковровая дорожка, рота почетного караула, гимны Беларуси и Казахстана. Так торжественно и по протоколу началась встреча.

С официальным визитом в Минск Олжас Бектенов прибыл накануне. С Александром Турчиным встречаются в четвертый раз. 1 октября переговоры прошли в расширенном составе. К слову, товарооборот Беларуси и Казахстана за 2025 год вырос на 24 %.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"С удовлетворением отмечаем высокую интенсивность контактов на уровне правительств, в том числе на площадках интеграционных объединений, по линии деловых кругов, совместных культурных, образовательных, туристических и спортивных мероприятий. Позитивную динамику экономического взаимодействия позволяет поддерживать эффективная деятельность Межправительственной Белорусско-Казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Решения, принятые на ее заседаниях, позволяют интенсифицировать белорусско-казахстанское сотрудничество по различным направлениям".

Если говорить о структуре торговли, то из нашей страны в приоритете говядина и готовая мясная продукция. Из Казахстана в Беларусь поступают металлы, комплектующие для машин, косметика, продукция химической отрасли.

Александр Турчин еще раз высказал предложение провести Форум регионов Беларуси и Казахстана. По итогам переговоров планируется подписание ряда международных документов.