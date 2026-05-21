Турчин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде
Автор:Редакция news.by
Как будет развиваться интеграция в Содружестве независимых государств? 22 мая обсудят в Ашхабаде.
Столица Туркменистана принимает заседание глав правительств СНГ. Оно пройдет в узком и расширенном составах. Беларусь представляет премьер-министр Александр Турчин.
На повестке более десятка вопросов. Ожидается подписание ряда документов. Пройдут и двусторонние переговоры: программой визита предусмотрена встреча премьер-министра Беларуси с президентом, председателем Кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.