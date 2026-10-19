Турчин провел переговоры с премьером Госсовета КНР

Стартовал двухдневный рабочий визит премьер-министра Беларуси в Таджикистан. Александр Турчин прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.

Стороны уже 20 октября рассмотрят вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых на встрече лидеров стран ШОС в сентябре 2026 года в Бишкеке.

19 октября у белорусского премьера прошли двусторонние переговоры. Уже сверены часы и обсуждены будущие проекты с китайскими партнерами. Александр Турчин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Ровно через три месяца Беларусь и Китай отметят знаменательную дату - 35-летие установления дипотношений. За это время между странами сформировано стратегическое партнерство, установлен доверительный политический диалог, налажены и развиваются экономические связи, организовано региональное и гуманитарное взаимодействие.

"Вы хорошо знаете, что лидеры двух стран поставили задачу наполнять партнерство конкретным, фактическим и материальным содержанием. Это сфера ответственности и прямая обязанность правительств двух стран. Хочу поблагодарить китайскую сторону за конструктивное проведение 14 октября в Пекине заседания Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Знаю, что переговоры между ведомствами носили насыщенный и содержательный характер", - отметил Александр Турчин.

Кроме этого, 19 октября в повестке сотрудничество по линии Беларусь - Иран. Программа правительственной делегации насыщенная.