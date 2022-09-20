У депутатов Беларуси новый законотворческий сезон. Какие законопроекты уже приняли?

Привести белорусские законы в соответствие с обновленной Конституцией.

Это главная задача для депутатского корпуса на предстоящий законодательный сезон. Об этом заявил спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко, открывая сегодня сессию в парламенте. Особый акцент на принятии документов в сфере государственного строительства.

Депутаты уже включились в работу над проектами законов о Президенте, правительстве, судоустройстве. В Палату представителей поступил закон о гражданстве, а в ближайшее время здесь ждут проект об амнистии. Но важнейший законопроект - о Всебелорусском народном собрании.

Многие политические нормы депутаты рассчитывают принять уже до конца года. А сегодня в парламенте поддержали ряд новаций в Трудовой и Налоговый кодексы, одобрили поправки в законы об оказании жилищно-коммунальных услуг. Теперь местная власть получит больше полномочий по решению жилищных вопросов граждан.

Раньше с учетом действующего законодательства для того, чтобы выбрать исполнителя услуг ЖКХ, а также на работах внешнего благоустройства, необходимо было провести процедуру закупок. Это требовало определенного времени. Зачастую шли нарекания от граждан, потому что неоперативно решались их вопросы в системе ЖКХ. Сейчас дается право исполнительным и распорядительным органам на местах своими решениями назначать исполнителей ЖКУ. Т.е. процедуры закупки уже необязательны. Оксана Гайдук, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Целый ряд новаций касается трудовых отношений. Депутаты поддержали введение оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации. Дана возможность работнику чередовать работу в офисе и удаленку. А родители, воспитывающие детей, смогут сократить рабочий день на час вместо освобождения от работы на один день в неделю, но только по согласованию с нанимателем.