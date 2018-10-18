У МИД Беларуси появились герб, флаг, форма и профессиональный праздник

В Беларуси учреждены официальные геральдические символы Министерства иностранных дел. Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко. Документ принят в целях сохранения и развития традиций белорусской дипломатии. Учреждены эмблема и флаг МИД, нагрудный знак различия и отличия органов дипслужбы. Кроме того, учрежден профессиональный праздник - День дипломатического работника, который будет ежегодно отмечаться 22 января.