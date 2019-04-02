У белорусских парламентариев начинается весенняя сессия

Буквально час остается до начала весенней сессии у парламентариев. Шестая по счету, она продлится до конца июня. Сколько и какие вопросы на повестке дня у депутатов и сенаторов, узнаем у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк (прямое включение).



Сессия Палаты представителей откроется уже менее чем через час - в 10:00. Сегодня депутаты соберутся полным составом в обновленном Овальном зале. Прошлую сессию приходилось арендовать большой зал в Совмине для заседаний. Для нас, журналистов, будет и новый пресс-центр с большим экраном, где можно слушать и видеть все, что происходит в Овальном зале. Обычно в пресс-центре работают пишущие журналисты газет и информагентств. Мы, телевизионщики, работаем в зале. Повестка этой сессии - 37 уже подготовленных для рассмотрения проектов законов. Событие, которого ждут и которое станет ключевым на этой весенней сессии - Послание Президента народу и парламенту.







На совете Палаты представителей спикер Андрейченко назвал дату - 19 апреля. Повышенное внимание к этому событие и со стороны СМИ. Ориентиры звучат для каждой ветви власти, поднимаются злободневные вопросы и озвучиваются перспективные направления развития страны в целом и каждой отрасли в частности. Особое внимание депутаты будут уделять и работе в округах, встречам с избирателями. Это хороший мониторинг принятых законов, как они работают, с какими проблемами сталкиваются люди. А сегодня на заседании депутаты рассмотрят законопроекты об охране труда, изменения в документы по жилищным отношениям, о правовом положении иностранных граждан, а также дополнения в некоторые кодексы о противодействии допингу в спорте и по вопросам ограничения в посещении казино. Имеется в виду возрастное ограничение в онлайн-казино.



Ждем сегодня здесь министра труда и соцзащиты Ирину Костевич, спорта и туризма Сергея Ковальчука. Подробнее, как голосовали и что предлагали в Овальном зале, расскажем уже в следующем выпуске новостей в 12:00. Скажу только, что сегодня начинают работу и белорусские сенаторы. Открытие сессии в верхней палате парламента в 16:00. Такая информация на это время.



