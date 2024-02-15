Лукашенко принял верительные грамоты послов восьми зарубежных стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 февраля принял верительные грамоты послов восьми зарубежных стран,

БЕЛТА.

Верительные грамоты главе государства вручили послы Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Японии, Непала, Султаната Оман и Гвинейской Республики.

Обращаясь к участникам церемонии, Александр Лукашенко подчеркнул:

"Мы исходим из того, что повышение качества жизни людей возможно при условии поддержания безопасности, справедливого мира, справедливого распределения ресурсов и результатов труда. Этого можно добиться, если будем работать сообща, а не порознь. Только через мир и стабильность мы сумеем гарантировать достойное будущее нашим детям и внукам".

Поэтому, пояснил Президент, в основе белорусской внешней политики - принципы уважения, равноправия и справедливости. Беларусь готова к диалогу со всеми странами без исключения и по любым вопросам, но особое внимание уделяется взаимодействию с теми государствами, которые этого хотят, с которыми нашу страну многое связывает и с которыми сегодня нет закрытых тем.

По традиции Президент Беларуси кратко описал сотрудничество с каждой из стран, которые представляют дипломаты.

Об Азербайджане

"Мы очень дорожим стратегическим партнерством с Азербайджаном",

- подчеркнул во время церемонии Александр Лукашенко. Особую благодарность за конструктивный подход он выразил Ильхаму Алиеву, получившему недавно колоссальнейшую всенародную поддержку на президентских выборах. Глава государства предложил активнее использовать договоренности лидеров двух стран для решения вопросов в интересующих сферах.

Об Узбекистане

Для Беларуси крайне важны всесторонние связи с Узбекистаном, которого здесь рассматривают как стратегического партнера в Центральной Азии, констатировал Президент.

Александр Лукашенко выразил признательность Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за недавний теплый прием и предметный диалог, результатом которого уже совсем скоро станет реализация новых прорывных проектов и развитие межрегиональных связей.

"Уверен, что Вы, господин посол, как человек, поработавший в Беларуси и хорошо знающий нашу страну, будете максимально вовлечены в реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, примените все свои знания и опыт для укрепления двусторонних связей",

- сказал глава государства.

О Кыргызстане

Говоря о сотрудничестве с Кыргызстаном, Президент обратил внимание на то, что эта страна для Беларуси друг и надежный партнер. Объемы взаимной торговли в последние годы постоянно растут.

"Но нам по силам достичь гораздо большего,

- уверен Александр Лукашенко. -

Мы способны значительно активизировать торгово-экономические отношения, придав им системный и целенаправленный характер".

О Турции

"Турция является давним стратегическим партнером Беларуси,

- заявил Президент. -

Минск и Анкару объединяют приоритет национальных интересов, обеспечение национальной безопасности, значимость традиционной семьи, сохранение исторической памяти и многое, многое другое".

Белорусская сторона ожидает от турецкой встречных предложений и инициатив, которые будут реализованы на благо обоих государств.

О Японии

По поводу отношений с Японией Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь рассчитывает на возобновление полноценного взаимодействия.

"Мы готовы двигаться по пути сотрудничества настолько быстро и далеко, насколько к этому готовы наши японские партнеры",

- сказал он.

Президент напомнил, что Минск и Токио имеют уникальный опыт научного и гуманитарного сотрудничества, но в то же время предложил этим не ограничиваться, а идти вперед и находить пути сотрудничества.

"Мы к этому готовы. Мы очень высокого мнения о Японии - высокотехнологичной, где живет ответственный трудолюбивый народ, такой же, как в Беларуси. Давайте будем искать пути в этой сложной обстановке к нашему сотрудничеству",

- предложил Александр Лукашенко.

О Непале

Для развития связей с Непалом пришло время эффективнее задействовать необходимый ресурс, заметил Президент. Начать он предложил с проектов по модернизации аграрного сектора, промышленности и энергетического комплекса.

"Готовы делиться знаниями и опытом в научно-технической сфере, обучать ваших студентов по востребованным специальностям",

- сказал глава государства.

О Султанате Оман

Отношения между Беларусью и Султанатом Оман всегда отличались высоким уровнем взаимопонимания, констатировал Александр Лукашенко.

"Ваша страна - один из наших важнейших партнеров на Ближнем Востоке, - сказал он. - Надо нам возобновить контакты и сотрудничество. У вас прекрасная страна (я был в вашей стране), у вас прекрасные люди. Давайте сотрудничать".

Президент заявил о готовности продолжать конструктивный политический диалог и осуществлять совместные инвестиционные, логистические и промышленные проекты. "Рассчитываю, что вы будете частым гостем в белорусском правительстве, организациях и на предприятиях", - сказал, обращаясь к послу, глава государства.

О Гвинейской Республике

Африка в последнее время стала одним из главных ориентиров белорусской внешней политики, констатировал Александр Лукашенко. По его словам, Беларусь сейчас ведет активную работу по экономическому освоению этого континента, расширяет свое дипломатическое присутствие.

"Имея определенный опыт результативной работы в данном регионе нашей планеты, готовы применить его и по отношению к Гвинейской Республике,

- сказал Президент. -