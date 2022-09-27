У США давно чешутся руки, чтобы использовать атомные бомбы

Преступления США не пересчитать по пальцам. Отдельное место в мировой истории занимает корейская война, ведь именно в ходе корейской войны одна страна была разделена 38-й параллелью на Республику Корея и Корейскую Народно-Демократическую Республику. Этот конфликт историки называют самой кровавой братоубийственной войной.

В основе войны, опять же, нежелание США принимать независимость других. Дело в том, что Корея была частью Японии, и после Второй мировой войны победители договорились о временном управлении страной, а дальше она обретет "право на самоопределение". Это было в 1945 году, а в 1947-м президент США Гарри Трумэн заявил, что будущее Кореи должны решить через ООН с подачи Вашингтона.

По разным данным, погибли около миллиона человек, десятки миллионов получили ранения. Примечательно, что в США, которые активно помогали югу, это называют не войной, а "полицейской операцией".

На всем протяжении корейской войны сохранялась прямая угроза применения Соединенными Штатами Америки ядерного оружия. Во многом она определялась позицией главнокомандующего американскими войсками на Дальнем Востоке генерала ДугласаМакартура. Он придерживался жесткого курса в войне, настаивая на расширении военных действий на территорию Китая и применении ядерного оружия. Вашингтоном изучалась возможность использования с 27 по 29 декабря 1950 года шести атомных бомб в целях уничтожения войск Северной Кореи и КНР в районе Пхенчхан, Чхорвон, Кимхва и, позднее, еще восьми атомных бомб против китайских войск в районе Чонджу и севернее реки Имджинган.





Кто начал первым войну, до сих пор спорят, но остановилась она там же, где и началась - ровно посередине на 38-й параллели. Страны разделены до сих пор идеологически, провокации вспыхивают чуть ли не каждую неделю. Южная Корея фактически сателлит США, там полтора десятка военных баз. Север независим, но в то же время стал самой закрытой страной в мире.