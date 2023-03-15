Убийство беззащитных людей, бесцельные авиаудары, пытки и изнасилования, бомбежки школ и больниц: как США затыкают рты обвинителям в Международном уголовном суде

В мире действует всем известное правило: кто деньги платит, тот и заказывает музыку, и танцует, как хочет. А если к этому добавить еще и угрозы, то получится демократия по-американски. Методы этой самой демократии не единожды касались и судебных разбирательств.

Примечательна история прокурора Гаагского международного уголовного суда (коротко - МУС) Фату Бенсуда. Группа юриста несколько лет занималась темой пыток в Афганистане. Там американцы наворотили такое, что волосы встают дыбом. Убийство беззащитных людей, бесцельные авиаудары, пытки и изнасилования, бомбежки школ и больниц - Вашингтону предъявили длинный список грехов, назвав его лишь частью преступлений против человечества в этой стране.





По итогам доклада международный суд запустил полномасштабное уголовное расследование. Но американцы тут же поставили на место непослушных юристов. Госсекретарь США Майк Помпео назвал суд "незаслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо". А в 2017 году добавил, что Вашингтон аннулирует визу Бенсуда и даже введет персональные санкции против прокурора. Намекнули и на экономические санкции в адрес суда, если расследование не прекратится.

Более того, помощник президента США Джон Болтон тогда же заявил, что если Бенсуда или другие судьи, прокуроры и сотрудники МУС "будут вести расследования в отношении США и их союзников, то Штаты примут все необходимые меры, вплоть до уголовного преследования". Как вам такая демократия?