Порции коктейля Молодова быть. Ядерная смесь из проблем в полку белорусских наемников от недостающего пушечного мяса до оборота наркоты и отношения к тем, кто разорвал контракт, из уст очередной наживы.

Артем Молодов - экстремист, был членом инициативной группы Бабарико. Больше полугода он, сам того не зная, общался с нашими силовиками и предоставлял информацию. За что ему привет и большое спасибо. Ко всему прочему неудавшийся гомельский бизнесмен. В 2013 году открыл "Танкобар". Антураж - советская бронетехника с элементами нацистской символики. Правда, из-за различных проблем через 3 года он закрылся. Но такое пришлось Молодову настолько по вкусу, что с начала СВО подписался на мясорубку в ряды добровольцев полка Калиновского. Человек без военного опыта занимает там должность заместителя командира по тыловому обеспечению. Впрочем, берут туда любого - косого, хромого – неважно, хочешь, вот тебе оружие, вот окоп, балуйся.

Артем Молодов, боевик экстремистского формирования:

За профессиональные единицы отвечает разве что подразделение Костюшко. Это, как они их называют, англамоўныя, то есть солдаты НАТО - поляки, канадцы, французы. Вообще то, что Украина в мобилизационном голоде, демонстративно показал и сам Зеленский, подписав указ о снижении призывного возраста еще на 2 года, а те военнообязанные, которые ограниченно годные, пройдут повторную проверку. Новую поставку украинских наемников тоже готовят, правда, идти добровольно в роли пушечного мяса никто не желает. Все настолько плохо, что начали активно заваливать соцсети, записывать ролики с призывами.

Есть выбор: стать пушечным мясом в путинском войске или стать вместе с нами и обеспечить себе и своим детям достойное будущее.

Недавно устроили тур по ЕС - приглашали к себе. Подробности смотрите в